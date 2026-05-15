Un millar de profesores y maestros en huelga indefinida se movilizan en Torrevieja

En torno a un millar de docentes se movilizaron este jueves a primera hora en la plaza de la Constitución de Torrevieja, frente al edificio del Ayuntamiento, para difundir las reivindicaciones por las que iniciaron el lunes una huelga indefinida que está siendo seguida de forma mayoritaria por maestros y docentes en la mayor parte de centros educativos públicos de la Vega Baja.

Barracones, ratios, diversidad

Los representantes sindicales quisieron remarcar que los motivos de la huelga, que pasan por la mejora de los condiciones laborales y salariales de los profesores, se agudizan en Torrevieja que cuenta con el número de alumnos por aula más elevado de la Comunidad Valenciana (hasta 34 en bachiller en el IES Mediterráneo) y en estos momentos cuatro centros diseñados y levantados de forma provisional exclusivamente en aulas prefabricadas: los números 14,15 y 16 (este último uno de los más grandes en barracones de la Comunidad Valenciana) y el IES Número 6. En el caso de los centros de Infantil y Primaria en aulas provisionales cuentan con porcentajes de alumnado extranjero -sobre todo ucraniano, magrebí y sudamericano, por encima del 85 %-.

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¿Y la sección delegada?

En su intervención ofrecieron dos datos que consideran preocupantes: la sección delegada del IES Mare Nostrum, el futuro IES 7, no llega a tiempo para ponerse en marcha en septiembre en otro centro en aulas prefabricadas con lo que será el resto de IES los que deberán asumir esa población escolar, especialmente numerosa en primero de la ESO. Y este sentido aseguraron, que ante la falta de espacio físico para ausumir el alumnado se está recomendando a los centros de Infantil y Primaria, a través de reuniones de coordinación endurecer supuestamente las condiciones para que los alumnos de sexto pase a Secundaria.

Radiografía educativa en Torrevieja / INFORMACIÓN/ia

En la protesta representantes de los 16 colegios de Infantil y Primaria y los seis institutos dieron cuenta de las dificultades a las que se enfrentan a diario, que se ven agravadas en Torrevieja por una demanda escolar que desborda todos los recursos de la Generalitat. Solo como ejemplo la representante del IES Mediterráneo señaló que un centro pensado para acoger unos 650 alumnos cuenta con más de un millar, el curso que viene tendrá que habilitar una séptima aula para a los alumnos de Primaria y casi el 50 % de los estudiantes son extranjeros. La docente también señaló el enorme esfuerzo que deben desplegar los equipos directivos de cualquier centro educativo de Torrevieja para sacar adelante la gestión diaria.

Y remarcó, como la mayoría de los profesores y maestros que participaron en la protesta, que la plularidad y diversidad del alumnado de Torrevieja es una de sus características más enriquecedoras, pero que la integración de esos estudiantes necesita medios personales y materiales inmediatos.

Solo como ejemplo de una de esas deficiencias la maestra que intervino en nombre del Colegio Virgen del Rosario recordó que el ascensor del centro está averiado durante todo el curso. Eso obliga a emplear la escalera a estudiantes con movilidad reducida o con lesiones. Es el Ayuntamiento el que debe resolver, como responsable del mantenimiento de centros de Infantil y Primaria, esa deficiencia.