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Encontrados los cuerpos de un guardia civil, su mujer y el hijo de ambos en el cuartel de Dolores

El ayuntamiento de la localidad ha decretado tres días de luto oficial y la suspensión de la programación

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial.

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. / GUARDIA CIVIL - Archivo

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

Un guardia civil, su mujer y el hijo de ambos han sido hallados muertos este sábado en el cuartel de Dolores, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso, según pudo saber INFORMACIÓN. Los cuerpos han sido encontrados sobre las 11 horas por un compañero del agente. La familia vivía en uno de los pabellones habilitados como vivienda dentro del cuartel, según las mismas fuentes consultadas por este diario.

Por el momento, se desconocen las causas de los fallecimientos y la investigación permanece abierta.

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Tras conocerse la noticia, el Ayuntamiento de Dolores ha decretado tres días de luto oficial y ha anunciado la suspensión de todas las actividades festivas y de la programación municipal previstas durante este periodo.

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