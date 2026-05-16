La oferta de Hozono Global es también la mejor valorada para la construcción del parque del Alto de la Casilla de Torrevieja por 10,3 millones

El Ayuntamiento de Torrevieja ha propuesto a la UTE Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales y Abala (ambas empresas del Grupo Hozono Global) como adjudicataria de las obras del futuro parque urbano del Alto de la Casilla. La oferta económica presentada por la unión temporal de empresas es de 10.370.583 euros (IVA incluido). Con lo que Hozono asegura que puede afrontar el proyecto con una rebaja para las arcas municipales de un 15 % sobre el presupuesto de licitación que era de 11, 9. La reducción es de más de 1.600.000 euros.

La mesa de contratación todavía debe resolver la adjudicación definitiva y que la empresa presente la documentación para después formalizar el contrato, con lo que todavía podrían transcurrir hasta tres meses antes del inicio de las obras

En total, concurrieron al procedimiento 13 grandes empresas y uniones temporales del sector de la obra pública y la construcción, entre ellas Acciona Construcción, Dragados, Eiffage Infraestructuras, OHL, Vías y Construcciones, CHM Obras e Infraestructuras, ACSA, ASCH Infraestructuras, UTE Urdecon-Etosa o Gestaser-Conelsan.

Informe técnico

El informe técnico emitido por el Jefe de Servicio de Patrimonio y la Arquitecta Técnica Municipal destacó especialmente la propuesta presentada por las firmas del Grupo Hozono Global por su “desarrollo exhaustivo, detallado y completamente adaptado al proyecto”, subrayando "el profundo conocimiento de la actuación, la calidad de la planificación de obra y la integración de medidas medioambientales y de reducción de huella de carbono".

Datos principales del Parque del Alto de la Casilla / Fuente: Proyecto analizado por IA

Entre los aspectos más valorados de la oferta propuesta para adjudicación se encuentran la organización de la obra por tajos diferenciados, la definición precisa de los medios auxiliares y de implantación, la gestión avanzada de residuos, la planificación detallada mediante diagramas de ejecución, así como las medidas específicas para minimizar afecciones al tráfico y al entorno urbano durante el desarrollo de los trabajos.

Una de las zonas de juegos infantiles, según el proyecto / AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

La UTE obtuvo la mejor puntuación técnica global, alcanzando 37,60 puntos sobre 40 posibles, por delante de grandes constructoras nacionales como ACSA (34,90 puntos), Dragados (34,60), OHL (34,35), Vías y Construcciones (34,25), Eiffage (34,00), CHM (33,95) o Acciona (33,70). Además, la UTE adjudicataria ofertó mejoras adicionales para el proyecto, entre ellas una dotación complementaria de sombras mediante pérgolas de geometría orgánica, la incorporación de juegos infantiles universales y una ampliación máxima del plazo de garantía de las obras.

Principal proveedor de obras y servicios El Grupo Hozono es es el principal proveedor de obras y servicios del Ayuntamiento de Torrevieja. Cuenta con el 50 % de participación en la UTE de la recogida de residuos y limpieza viaria con Acciona en un contrato de 25 millones de euros anuales, es la empresa adjudicataria de la conservación de parques y jardines con una contrata de 113 millones por diez años a través de otras de sus firmas, Actúa. Construye la rehabilitación de la Fábrica de Hielo y el nuevo edificio de dependencias municipales y ha sido la adjudicataria, entre otros proyectos, de la construcción del Pabellón Polideportivo de La Mata, la rehabilitación de la senda peatonal de La Mata, la reforma integral del Palacio de los Deportes, la obra de la explanada del recinto ferial del puerto de Torrevieja y la rampa de acceso al paseo del dique de Levante. Es, además, adjudicataria del contrato de mantenimiento de viales.

La nota de prensa no lo cita, pero la actuación rescata un proyecto inacabado que se remonta a principios de los años 2000 en el que se llevó a cabo una acumulación de materiales de un vertedero de inertes para luego diseñar un mirador sobre la laguna de Torrevieja, la de La Mata y el mar, y que fue abandonado porque requería de una inversión como la que se va a realizar ahora, en la que una parte muy relevante del presupuesto -en torno al 20 %- debe emplearse a consolidar la cimentación sobre el suelo inestable de relleno formado en su día con material de escombro con más de 300 micropilotajes.

Como ya anunció el alcalde Eduardo Dolón en rueda de prensa cuando se sacó a concurso el proyecto la actuación contará con dos accesos principales y un gran eje vertebrador que estructura el recorrido interior, dotado de zonas de sombra que facilitan el paseo y la estancia durante todo el año, con una zona arbolada de picnic, dos grandes áreas de juegos infantiles, un mirador panorámico y una cafetería integrada en el entorno, concebida como punto de encuentro y descanso. Además, dispone de un parking con 89 plazas de aparcamiento, así como una zona específica para estacionamiento de bicicletas, fomentando la movilidad sostenible.

La cafetería tendrá una capacidad aproximada para casi 170 personas y contará con zona de aseos, que darán servicio tanto al propio establecimiento como al conjunto del parque, contribuyendo a mejorar la funcionalidad y el confort del espacio público.

Recreación del resultado final según el proyecto / AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

En total, se plantarán 537 árboles, como ejemplares de pino carrasco, ciprés, araucarias o jacarandas, acompañados por una amplia y cuidada selección de especies vegetales de bajo consumo hídrico y adaptadas al entorno.

El proyecto incluye la plantación de más de 12.000 unidades de plantas arbustivas como hibiscos o phitosporum, así como especies aromáticas tipo lavanda, romero o tomillo, en un total de 1.540 unidades adicionales, que ocuparán más de 10.000 metros cuadrados, configurando un espacio verde diverso, sostenible y con un alto valor ambiental y paisajístico, así como zonas de césped a lo largo del parque, que ocuparán una superficie de 5.000 metros cuadrados.

Atractivos

Uno de los grandes atractivos del parque será su oferta lúdica, especialmente pensada para el público infantil y familiar. El espacio contará con 37 juegos infantiles, distribuidos en dos grandes zonas tematizadas, concebidas como áreas diferenciadas pero complementarias, integradas en el paisaje y adaptadas a distintas edades, con capacidad las dos zonas para un total de 400 niños.

La primera de ellas, denominada Laguna Rosa, se inspira en el entorno natural de las salinas y en los valores paisajísticos del municipio. Esta zona recrea un ambiente vinculado al agua y a la naturaleza, con juegos que fomentan la imaginación de los más pequeños, como la Torre y Montañas de Sal, los Vagones Mineros o dos grandes estructuras hexagonales con toboganes que simulan moléculas de sal. Hasta 230 niños podrán disfrutar al mismo tiempo en este espacio infantil que contará con 22 juegos diferentes.

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INFORMACIÓN

La segunda zona, Mundo Náutico, rinde homenaje a la estrecha relación de Torrevieja con el mar y su tradición marítima. En este ámbito, según mantiene la nota de prensa, se concentran algunos de los elementos más singulares del parque, como el Barco de Torrevieja, el Tiburón y el Faro, una gran estructura icónica que superará los 13,65 metros de altura y un diámetro entre 4,75 y 3,75 metros, y que se convertirá en uno de los hitos visuales del parque. Esta zona Mundo Náutico podrá acoger en sus diversos espacios hasta 164 niños y niñas.