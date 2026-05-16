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Orihuela reabre el sendero azul de Cabo Roig tras la reparación de los muros

Los trabajos de reposición de los muros dañados por las lluvias en febrero y marzo los ha realizado la empresa pública municipal Ecoplan con permiso de Costas

Sendero Azul reabierto al paso peatonal

Sendero Azul reabierto al paso peatonal / INFORMACIÓN

D. Pamies

D. Pamies

ORIHUELA

El Sendero Azul de Orihuela Costa, situado entre las playas de Cala Capitán y La Caleta en Cabo Roig, se ha reabierto tras finalizar las obras de reparación en el muro de mampostería que lo sustenta. La intervención, como recogió INFORMACIÓN, responde a los daños causados por los episodios de lluvia de febrero y marzo, sumados al oleaje intenso de los temporales, que provocaron el colapso completo de dos tramos del muro y dejaron parte del paseo sin soporte estructural.

Dos semanas

Dado que la zona forma parte del dominio público marítimo-terrestre, el Ayuntamiento de Orihuela elaboró una memoria valorada que fue remitida a Costas para obtener la autorización preceptiva antes de iniciar los trabajos. Una vez concedido el permiso, las actuaciones se ejecutaron en un plazo aproximado de dos semanas.

Saneamiento

Los trabajos consistieron en el saneamiento de las zonas afectadas, la reconstrucción de los tramos dañados y la consolidación del muro mediante piedra de escollera, con el objetivo de garantizar la estabilidad del sendero y la seguridad peatonal. Las reparaciones se concentraron en dos puntos del recorrido, ambos afectados por desprendimientos derivados de la acción combinada de la lluvia y el oleaje.

Los cargos públicos fotografiados en la zona de reparación del sendero

Los cargos públicos fotografiados en la zona de reparación del sendero / INFORMACIÓN

Con la finalización de estas actuaciones, se restablece la continuidad del paseo peatonal y se eliminan los riesgos detectados para los usuarios de la zona. A la reapertura acudieron el alcalde Pepe Vegara, Pepe Vegara, los concejales Manuel Mestre y Víctor Valverde respectivamente, y el gerente de la empresa pública Ecoplan, Dámaso Aparicio.

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Sendero Azul reabierto al público en Orihuela Costa

Sendero Azul reabierto al público en Orihuela Costa / INFORMACIÓN

El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha destacado “la rapidez con la que se ha actuado para recuperar un espacio muy utilizado tanto por vecinos como por visitantes”, al tiempo que ha agradecido el trabajo realizado por los equipos técnicos y operarios de Ecoplan. Por su parte, el concejal de Costa, Manuel Mestre, ha recordado que este sendero “es uno de los paseos más frecuentados de Orihuela Costa y requería una intervención urgente tras los daños sufridos por los temporales”.

Qué es un Sendero Azul

Sendero Azul es un distintivo que reconoce un itinerario -normalmente litoral o vinculado a espacios naturales- acondicionado como recurso de educación ambiental, paseo, interpretación del patrimonio, accesibilidad, seguridad y disfrute sostenible. No es una figura legal de protección ambiental ni una certificación administrativa tipo ISO: es un galardón voluntario que se concede a senderos y caminos que cumplen criterios de calidad sobre trazado, señalización, infraestructuras, conservación del patrimonio natural/cultural y uso público.

En España lo concede ADEAC, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, que es también la rama española de la FEE (Foundation for Environmental Education) y gestiona aquí programas como Bandera Azul, Ecoescuelas y Llave Verde. El propio portal de Senderos Azules recuerda que ADEAC dirige en España Bandera Azul y desarrolla el programa Senderos Azules. ADEAC es una fundación privada.

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