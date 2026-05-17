Lagoons Village by TM: Vivir entre lagunas en el corazón de Torrevieja

Hay lugares que tienen un encanto difícil de explicar hasta que se visitan. Torrevieja es uno de ellos. Sus lagunas de colores únicos, el Mediterráneo, un clima envidiable y una calidad de vida que atrae cada año a miles de personas de toda Europa. Es ahí, en ese escenario, donde TM Grupo Inmobiliario ha desarrollado uno de sus proyectos más ambiciosos: Lagoons Village by TM, un gran desarrollo residencial para quienes quieren instalarse en la Costa Blanca Sur con todas las garantías.

El residencial se encuentra en un entorno natural privilegiado, entre el Parque Natural de las Lagunas de La Mata y la Laguna Rosa de Torrevieja. Un entorno que ofrece lo que cada vez más personas buscan en una vivienda: naturaleza real, aire limpio y paisajes que hacen que el día a día se disfrute con un encanto especial.

Una vivienda para cada proyecto de vida

Una de las claves del éxito de Lagoons Village by TM es la variedad de su oferta. El residencial incluye apartamentos de uno, dos y tres dormitorios, bungalows de dos y tres dormitorios, y villas pareadas e independientes de tres dormitorios y tres baños. Una oferta pensada para diversos tipos de perfiles. Para quienes buscan una primera residencia permanente, quienes apuestan por una segunda vivienda en la costa o quienes valoran la inversión en un destino de alta demanda internacional.

Lagoons Village by TM no está en cualquier punto de Torrevieja: se ubica en la nueva zona de desarrollo de la ciudad. / INFORMACIÓN

Los apartamentos y bungalows en planta baja cuentan con jardín privado, mientras que los de última planta disponen de solárium. Las villas tienen amplios jardines con opción de piscina privada. Todas las viviendas tienen orientación sureste y suroeste, lo que garantiza máxima luz natural durante todo el día, y disponen de aparcamiento con o sin trastero según la tipología. Espacios amplios, bien distribuidos y concebidos para vivirse durante todas las épocas del año.

El proyecto responde además a un modelo de construcción sostenible que TM ha convertido en seña de identidad: eficiencia energética, integración con el entorno natural y materiales de calidad que garantizan confort y durabilidad. Un compromiso que se refleja en cada detalle, desde el diseño arquitectónico hasta la elección de las especies vegetales de los jardines comunes.

Más de 15.000 m² para disfrutar cada día

Algo que distingue a Lagoons Village by TM en el mercado residencial de Torrevieja es la diversidad y calidad de sus zonas comunes. Con más de 15.000 metros cuadrados destinados al disfrute de la comunidad, el residencial ofrece dos piscinas de adultos, dos piscinas infantiles, dos jacuzzis climatizados, zona de juegos, pistas de petanca, amplias zonas verdes ajardinadas con plantas aromáticas y palmeras, lagos decorativos, fuentes de agua y senderos internos. Un entorno que convierte el día a día en algo parecido a vivir en la naturaleza, sin necesidad de salir del residencial.

Y cuando quieras disfrutar del ocio, las playas de La Mata, Los Locos o Los Náufragos están a pocos minutos, al igual que las magníficas playas de Orihuela Costa. El Auditorio Internacional de Torrevieja y el Hospital se encuentran junto al propio residencial. Hay una gran variedad de rutas de senderismo y ciclismo en plena naturaleza de las que disfrutar. Y la ciudad, con toda su oferta de servicios, comercios, gastronomía y ocio, está a escasos minutos.

Nueva zona de moda

Lagoons Village by TM no está en cualquier punto de Torrevieja. Está en su nueva zona de desarrollo. Una zona que ya cuenta con el Lagoons Village Sport & Wellness Club abierto y en funcionamiento y todos los servicios que hacen que instalarse aquí sea una decisión cómoda desde el primer día.

Y todo ello en un entorno natural privilegiado: entre el Parque Natural de las Lagunas de La Mata y la Laguna Rosa, con el espacio natural de Lo Albentosa, para rutas de senderismo y ciclismo, a un paso, y el Mediterráneo accesible en pocos minutos. Un paisaje que cambia de color según la luz y la estación, y que convierte lo cotidiano en algo difícil de encontrar en otro lugar.

TM Grupo Inmobiliario

TM Grupo Inmobiliario no es un recién llegado a Torrevieja. La promotora, con sede en la propia ciudad y décadas de trayectoria en la Costa Blanca y el arco mediterráneo, conoce este mercado desde dentro. Lagoons Village by TM es su apuesta más ambiciosa en la zona: un proyecto de gran envergadura que se desarrolla por fases, con la solidez constructiva y el acompañamiento al cliente que han convertido a TM en una de las promotoras de referencia en el litoral español.

Comprar en Lagoons Village by TM es tomar una decisión respaldada por una compañía con valores claros: calidad de construcción, cumplimiento de plazos y un servicio postventa que no desaparece tras la entrega de llaves. Una forma de invertir en el Mediterráneo con la tranquilidad de saber que, detrás del proyecto, hay una promotora que lleva décadas demostrando que construir bien y construir a tiempo no son cosas incompatibles.