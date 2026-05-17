Mil Palmeras: el tramo litoral más abandonado de Orihuela Costa

A mediados de los años ochenta la costa oriolana vivía (otro) boom inmobiliario. El litoral se llenó de bloques de apartamentos. Algunos promotores especularon antes de que la Ley de Costas entrara en vigor en 1988, otros llegaron tarde. El resultado: órdenes de demolición y un espacio litoral protegido pero a medio urbanizar.

Accidente

Es el caso del tramo al sur del Barranco Rubio, entre Campoamor y las Mil Palmeras de Pilar de la Horadada, donde la línea litoral no tiene continuidad. En este punto perdió la vida un joven que paseaba junto a los acantilados con su pareja a mediados de marzo. Apenas un murete de medio metro separa la zona que utilizan los peatones del vacío.

Los promotores incumplieron la ley de Costas a finales de los ochenta: el resultado fueron órdenes de demolición, una batalla legal interminable y un espacio a medio urbanizar que dejaron la senda peatonal junto al acantilado a su suerte

En otras, ni eso. Abajo, en la playa, un cartel sin firma municipal advierte de los desprendimientos. Los paseos litorales y senderos conectan prácticamente todo el litoral de Orihuela Costa entre Punta Prima y Campoamor, a falta de la senda peatonal que se construya en la urbanización de Cala Mosca ahora en obras. Con ocupaciones más o menos agresivas, por ejemplo en Aguamarina o la zona sur de Campoamor, que solo dan opción a transitar por la playa, pero con continuidad.

Cartel apoyado junto a los acantilados que advierte de los desprendimientos en Mil Palmeras-Barranco Rubio / D. Pamies

Acceso desde Pilar de la Horadada

La salvedad es el tramo de Mil Palmeras lindero con Pilar de la Horadada. La desconexión urbanística y la dificultad para la movilidad (a pie o en coche) de los residentes entre las distintas urbanizaciones son innumerables en Orihuela Costa y sus habitantes los sufren a diario. Pero este de las Mil Palmeras es uno de los ejemplos más llamativos.

La falta de planificación provoca que la no exista conexión viaria entre las urbanizaciones oriolanas y este sector y que se deba acceder desde Pilar de la Horadada

Para acceder a esta zona litoral oriolana hay que atravesar obligatoriamente término municipal de Pilar de la Horadada desde la rotonda de la N-332. No hay ningún vial en el municipio oriolano que conecte la zona de Mil Palmeras que depende del Ayuntamiento presidido por Vegara con Campoamor. De hecho, los agentes de Policía Local que primero acudieron a la emergencia tras la mortal caída del joven, eran de Pilar de la Horadada.

Planificación

La planificación urbanística de la zona se remonta a un Plan General de Orihuela, el de 1990, donde el desarrollo de esta parte del litoral se contempló como si fuera un continuo oriolano, pese a que la segregación de Pilar de la Horadada ya se había producido. La sensación de abandono y dejadez en el tramo sur de la costa de Orihuela es total.

La parte pilareña de Mil Palmeras sufrió el mismo problema. Órdenes de demolición, estructuras levantadas sin terminar durante años, una eterna batalla judicial y reclamaciones millonarias de los promotores porque tanto Orihuela como Pilar de la Horadada sí otorgaron las licencias que la ley de Costas impedía.

Acantilado en Mil Palmeras / INFORMACIÓN

Pero hace más de una década que el municipio pilareño resolvió la papeleta con los derribos, la adecuación de ese frente litoral con zonas verdes y un aparcamiento y un acuerdo para "compensar" al constructor con más viviendas en segunda línea.

Ni nombre en las calles

En la parte oriolana, una zona comercial cerrada, un residencial en segunda línea, los solares de los bloques que desaparecieron derribados por orden de la Generalitat en primera línea tras una larga batalla judicial, los cinco que se salvaron de la piqueta por los pelos y el apartahotel solitario de la misma promotora que quiso anticiparse a la ley de Costas y le salió, en este caso, regular. Solo dos viales tienen nombre: la avenida de Francia y la calle Palmera Canaria.

Ámbito de las Mil Palmeras oriolanas entre las ramblas de Barranco Rubio, al norte,y la cañada de Matamoros, al sur. En la imagen figura la huella de los edificios derribados. La linea rosa es el deslinde de servidumbre de protección que en esta zona tiene 100 metros de ancho / INFORMACIÓN

Las ramblas

Toda la superficie está delimitada entre las ramblas de Barranco Rubio y la Cañada de Matamoros que, eso sí, todavía conservan en sus riberas una buena representación de bosque mediterráneo gracias a que el entorno no ha terminado de urbanizarse.

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Pero tiempo al tiempo. Como no podía ser de otra forma, desde hace años se tramita un plan, el R1-B, que vendrá a «rellenar» con al menos 800 viviendas los suelos no consolidados y que solo a cuenta del negocio inmobiliario, adecentará la zona.