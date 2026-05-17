Vecinos afectados por una acequia en Orihuela reclaman al Consell que asuma las obras y pase la factura al Ayuntamiento

Los vecinos de la calle Médico Temístocles Almagro de Orihuela llevan su preocupación al Consell ante la persistencia de filtraciones e inundaciones que proceden de una acequia, provocando grietas, daños y una posible afectación de los cimientos y estructuras.

Representantes de este vecindario de más de 300 vecinos, con 80 viviendas afectadas, que ven sus sótanos y garajes inundados cada vez que hay tanda de riego, han reclamado a la Generalitat que asuma la obra y luego le pase la factura al Ayuntamiento, según establece la ley, por dejación de funciones por parte del Consistorio para solucionar un problema que se arrastra desde hace más de dos décadas.

Pese a que la Administración local realizó una impermeabilización de la acequia entubada que discurre bajo la vía pública y los edificios, después de que los vecinos alertaran del riesgo de colapso de las edificaciones, los episodios siguen repitiéndose.

Las obras, que ya en su día los vecinos calificaron de "parche", se recepcionaron en diciembre por 6.152 euros, pero tres días después las inundaciones volvieron, requiriéndose incluso la intervención de bomberos y Policía Local.

"Las intervenciones parciales llevadas a cabo han resultado del todo ineficaces, no habiendo solucionado el problema de fondo de la infraestructura, y permitiendo que se agrave el riesgo estructural para los edificios y la seguridad de los vecinos con cada nuevo episodio que se produce de forma recurrente", lamentan, al mismo tiempo que insisten en que "la responsabilidad es exclusivamente municipal". En este sentido, recuerdan que el propio Consistorio, para justificar la intervención, reconocía que "el tramo de acequia que se entubó por el Ayuntamiento durante la reurbanización de la calle Temístocles Almagro se ha deteriorado con el paso del tiempo perdiendo agua y afectando a terceros por inundaciones".

Por ello, han pedido en varias ocasiones que se asuma la responsabilidad y se adopten, de forma inmediata y definitiva, las medidas técnicas para cesar las fugas en esta infraestructura municipal. Sin embargo, la respuesta del Ayuntamiento es que las filtraciones que se producen en el edificio son consecuencia de que no se encuentra debidamente impermeabilizado, algo que en su momento fue motivo de juicio frente al constructor y en el que los vecinos llegaron a un acuerdo indemnizatorio.

Por tanto, los servicios municipales han determinado que "el Ayuntamiento no va a reparar los daños, porque son consecuencia de un incumplimiento del código técnico a la hora de la construcción de la edificación", recomendando una revisión de las instalaciones responsabilidad de los usuarios, así como la impermeabilización de las paredes y suelos de los garajes.

Daños en los garajes / Información

Delegación del Consell

Ahora dan un paso más. Dos representantes de varias comunidades de vecinos han mantenido una reunión con Agustina Esteve, la delegada del Consell en Alicante, planteando su situación "no como una mera controversia privada, sino como un problema de posible relevancia pública por su conexión con infraestructura viaria, evacuación de aguas, salubridad pública, protección civil, seguridad de personas y bienes".

Así, durante el encuentro han solicitado que la Generalitat ejecute el artículo 60 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece que cuando una entidad local incumpliera las obligaciones, la comunidad autónoma deberá recordarle su cumplimiento concediendo un plazo, nunca inferior a un mes. Si el incumplimiento persistiera, se procederá a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación a costa y en sustitución de la entidad local.

O lo que es lo mismo: si la Generalitat aprecia que existe una obligación legal municipal incumplida que afecta a competencias autonómicas en protección civil, emergencias, salud pública, urbanismo o coordinación interadministrativa, debe requerir al Ayuntamiento la adopción de medidas y activar el mecanismo legal correspondiente.

En este sentido, los vecinos han recordado a Esteve que ningún edificio está diseñado para soportar miles de litros de agua a presión de una acequia cercana, por lo que defienden que no es defecto constructivo. "Estamos avisando de grietas y daño estructural, y en el caso de que algún día se caiga un edificio o haya muertes por el daño continuado del agua a los cimientos la responsabilidad va a ser tanto del Ayuntamiento como de la Generalitat por la inacción", han insistido.

Reclamaciones

También han reclamado, tras numerosas peticiones infructuosas, que el Ayuntamiento entregue el proyecto de reurbanización completo de la calle -hay dos resoluciones del Síndic de Greuges que instan a la Administración local a hacerlo-, algo que es "esencial para conocer cómo se ejecutó y para tener la documentación por si finalmente interponemos una demanda contra el Ayuntamiento por responsabilidad patrimonial", aunque por el momento buscan una solución amistosa sin tener que acabar en los juzgados con un proceso judicial que además se podría alargar una década.

Noticias relacionadas

El Consistorio, por su parte, ha respondido al Defensor del Pueblo valenciano que desde el pasado noviembre hasta la fecha ha recibido más de 18 registros de uno de los representantes vecinales, bien de quejas de filtraciones o de acceso a expedientes administrativos. Pese a dar respuesta a muchos de esos escritos y de tener acceso permanente al expediente de la obra llevada a cabo por el Ayuntamiento sobre la acequia, los servicios municipales reconocen que "debido al gran volumen de solicitudes, nos resulta imposible atenderlas todas sin proceder a la paralización de varios departamentos municipales, ya que algunas requieren la búsqueda de documentación desde 1999", a lo que añade que "no se puede pretender que servicios con una carga muy significativa de trabajo (como Infraestructuras o Urbanismo) paralicen su actividad normal para dar contestación a la cantidad de solicitudes presentadas por el reclamante".