El doctor Roberto Hurtado, nuevo jefe de sección de Medicina Interna del Hospital Vega Baja

Tras más de 16 años desarrollando su labor asistencial en el Hospital Universitario Vega Baja, el doctor Roberto Hurtado asume ahora una nueva responsabilidad al frente de un servicio clave, caracterizado por la atención integral y multidisciplinar de pacientes con patologías complejas, como jefe de sección de Medicina Interna.

Especialista en Medicina Interna, el doctor Roberto Hurtado está especialmente vinculado a la investigación y tratamiento de las enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias, así como de algunas patologías minoritarias. Además, participa activamente en grupos de trabajo científicos relacionados con la EPOC y otros temas.

Medicina del Trabajo

Licenciado entre la Universitat de València y la Universidad Miguel Hernández, también cuenta con formación en Medicina del Trabajo y una destacada trayectoria investigadora y divulgativa, con más de 50 publicaciones científicas.

Con un perfil profundamente humanista, el doctor Hurtado es también conocido por su faceta de escritor y columnista. Ha publicado varias novelas y obras de relatos inspiradas en experiencias médicas y humanas, combinando así sus dos grandes vocaciones: la medicina y la literatura.

Dinámica hospitalaria

“Uno de mis objetivos es conseguir que el servicio de Medicina Interna transforme la dinámica hospitalaria, profundizando en el abordaje multidisciplinar de las personas a las que atendemos”.

El gerente del Departamento de Salud de Orihuela, Mario Medina, y la directora médica del Hospital Universitario Vega Baja, Isabel Miralles, han felicitado al doctor Hurtado por esta nueva etapa y han agradecido su compromiso con la mejora continua de la calidad asistencial y la atención a nuestros pacientes.