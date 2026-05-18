El Hospital Vega Baja establece un acceso peatonal provisional a las áreas de Urgencias y Rehabilitación

El Hospital Universitario Vega Baja de Orihuela ha habilitado desde este domingo un nuevo acceso peatonal provisional a las áreas de Urgencias y Rehabilitación. Las personas que accedan a pie a estos servicios deberán hacerlo por un vial peatonal habilitado junto al acceso de vehículos.

Con el objetivo de garantizar la seguridad, este itinerario provisional está delimitado mediante bolardos verdes con bandas reflectantes. Además, se ha reforzado la señalización con carteles informativos y símbolos de peatones pintados en color amarillo sobre la calzada, que indican el recorrido a seguir.

Este cambio se debe al avance de las obras de ampliación y mejora del hospital, que obligan al cierre temporal de la pasarela peatonal situada frente al cementerio de San Bartolomé, en la carretera de Orihuela a Almoradí. Está previsto que este acceso vuelva a estar operativo en aproximadamente dos meses, una vez concluyan los trabajos de excavación que se van a realizar en la zona.

Bolardos verdes con bandas reflectantes delimitan el itinerario / Información

Dos nuevas rotondas

Paralelamente, continúan muy avanzadas las actuaciones de urbanización exterior en el entorno de Urgencias. Actualmente, se están ultimando las dos nuevas rotondas que permitirán mejorar la distribución del tráfico y agilizar la entrada de vehículos, incluidas ambulancias y coches particulares.

El acceso y la salida de vehículos a Urgencias se mantiene sin cambios. Los vehículos particulares pueden acceder para dejar a las personas que requieran atención sanitaria y posteriormente dirigirse a las zonas de aparcamiento.

Accesos para personas con movilidad reducida / Información

Puerta principal

Asimismo, está permitido el acceso al aparcamiento subterráneo a los vehículos que transporten a personas con movilidad reducida. El parking dispone de plazas reservadas para usuarios que cuenten con la correspondiente tarjeta acreditativa de PMR.

También se permite la parada momentánea junto a la zona de carga y descarga de ambulancias, frente al vestíbulo principal, para facilitar el acceso de personas con movilidad reducida antes de proceder al estacionamiento del vehículo.

En este sentido, el Departamento de Salud de Orihuela ha agradecido la comprensión y colaboración de usuarios y profesionales durante el desarrollo de estas obras, cuyo objetivo es "seguir mejorando los espacios asistenciales y la accesibilidad del hospital en beneficio de pacientes y trabajadores".

Obras

A finales de abril, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, visitó las obras de ampliación, cuando alcanzan un 80 % de ejecución. Los trabajos, que debían acabar en agosto pasado, han afrontado recientemente una segunda modificación para reforzar al centro hospitalario frente a inundaciones, retrasándose su conclusión a finales de año con un sobrecoste total de 9,5 millones.

La ampliación permitirá aumentar la superficie en un 40 %, al pasar de 36.300 metros cuadrados a más de 50.000, con la previsión de que a final de año estén todos los servicios en marcha. El Consell ha invertido más de 82 millones de euros para que el hospital de Orihuela disponga de 14.700 metros cuadrados más y sea el centro hospitalario de la Comunitat Valenciana que más consultas tenga, con más de 90.