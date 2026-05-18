Multitudinaria romería del Colegio Diocesano Santo Domingo de Orihuela al Santuario de Monserrate

El Colegio Diocesano Santo Domingo de Orihuela celebró este lunes una multitudinaria romería mariana al Santuario de Nuestra Señora de Monserrate con motivo del mes de mayo, tradicionalmente dedicado a la Virgen María. La peregrinación, en su tercera edición, reunió a más de 1.300 alumnos, junto a profesores, personal del centro y equipo directivo, en una jornada marcada por la fe, la convivencia y el espíritu de comunidad.

La comitiva partió del colegio a las 9:15 horas con la imagen de la Inmaculada portada a hombros por los alumnos y alumnas de 1º de bachillerato. La romería continuó por las calles del centro histórico de Orihuela hasta llegar al santuario de la patrona de la ciudad, en un ambiente de alegría, recogimiento y devoción mariana. Durante la celebración, los participantes realizaron una emotiva ofrenda floral a Nuestra Señora de Monserrate como signo de amor, gratitud y confianza filial.

Esta iniciativa, que el centro realiza por tercer año consecutivo, se consolida como una actividad de gran valor dentro del proyecto educativo y pastoral del colegio. Más allá de su dimensión religiosa, la romería constituye una experiencia de formación integral para los alumnos, fomentando valores humanos, culturales, solidarios y convivenciales. A través de esta peregrinación, los estudiantes fortalecen el sentido de comunidad, el respeto a las tradiciones, la convivencia entre etapas educativas y la vivencia compartida de la fe.

El director titular del centro, el reverendo Jesús Rosillo, destacó que esta celebración "ayuda a seguir poniendo en el centro de la vida educativa y pastoral del colegio a la Virgen María, la maestra que enseñó todo a Jesús durante su vida en Nazaret".

Ofrendas

Tras ello, el director de pastoral del colegio, Víctor Juan, junto a los delegados representantes de todos los cursos realizaron una ofrenda a los pies de la patrona en su camarín. En primer lugar, un pergamino donde se recogían todos los nombres de los que forman la comunidad educativa: alumnos, profesores, religiosas y sacerdotes. Esto quedará todo el año bajo el manto de la Virgen como signo de la protección poderosa y amparo maternal al colegio, familias y alumnos. Además, se ofreció a los pies de la patrona un gran centro de rosas blancas. Por último, el padre Víctor Juan entregó a la Virgen de Monserrate en su mano derecha un pequeño ramo de artesanía, que portará la imagen monserratina como uno de los signos identificativos de su advocación.

Desde el Colegio Diocesano Santo Domingo de Orihuela se agradeció expresamente la colaboración de la Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja, cuya ayuda resultó fundamental para garantizar el correcto desarrollo y la seguridad de la romería. Asimismo, el centro quiso reconocer la excelente actitud, participación y comportamiento de todos los alumnos y asistentes durante la peregrinación.

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Con esta celebración, el centro escolar reafirma su compromiso con una educación integral que une fe, cultura, tradición y formación humana, promoviendo especialmente la devoción a la Virgen María, conocida en Orihuela bajo la centenaria advocación de Nuestra Señora de Monserrate, patrona de la ciudad.