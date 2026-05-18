Once empresas se disputan la redacción del proyecto de ampliación de la CV-95 entre Orihuela y Torrevieja

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha recibido un total de 11 ofertas para redactar el proyecto básico y toda la documentación técnica, económica y administrativa necesaria para impulsar la futura ampliación de la CV-95 entre Orihuela y Torrevieja.

El contrato, que se licitó el pasado mes de abril, constituye el paso previo a la futura ejecución de esta infraestructura estratégica para la movilidad de la Vega Baja que conecta el interior de la comarca con el litoral. Su finalidad es definir técnicamente la actuación, estudiar las distintas alternativas de mejora de la vía y diseñar el modelo concesional con el que se desarrollará posteriormente la obra pública.

Tras finalizar el plazo de presentación de ofertas el pasado 14 de mayo, este lunes se ha procedido a la apertura del sobre administrativo. De las 11 propuestas, ocho corresponden a uniones temporales de empresas (UTE) y tres han sido presentadas por compañías que concurren en solitario. Entre las aspirantes figuran ingenierías de primer nivel junto a consultoras especializadas en auditoría, gestión de riesgos y asesoramiento fiscal.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha valorado la elevada participación empresarial, ya que esto "garantiza un buen redactor para un proyecto muy esperado en la Vega Baja".

Así, ha remarcado que se trata de "un proyecto muy ilusionante para toda la comarca y también para la Generalitat", asegurando que "es un objetivo de la legislatura avanzar pasos en ese camino". En este sentido, ha destacado que "es un trámite fundamental que el proyecto contemple todas las expectativas que tanto tiempo está esperando la comarca" y ha mostrado su "ilusión de ver el siguiente paso cumplido" para hacer realidad una infraestructura tan demandada y ansiada.

El conseller Vicente Martínez Mus / Información

Inversión

El contrato, valorado en 1.317.969 euros, permitirá redactar el proyecto básico, estudiar las diferentes alternativas de actuación y elaborar toda la documentación necesaria para licitar posteriormente la concesión de obra pública. Entre las opciones que se analizarán figuran el desdoblamiento de la carretera y la ejecución de variantes para reducir el tráfico en los núcleos urbanos.

La actuación afecta a un trazado de aproximadamente 26,5 kilómetros que atraviesa o bordea municipios como Orihuela, Bigastro, Jacarilla y San Miguel de Salinas. Actualmente, la CV-95 dispone de un único carril por sentido y soporta una elevada intensidad de tráfico, especialmente durante los meses de verano, cuando aumenta considerablemente la población de la comarca. Esta situación genera problemas de capacidad y seguridad vial en diversos tramos, especialmente en los accesos a los principales núcleos urbanos.

Reunión con alcaldes y representantes municipales de la comarca / Información

Asimismo, los estudios incluidos en este contrato servirán para analizar la viabilidad técnica, económica y ambiental de la actuación y estructurar la futura concesión de una infraestructura cuya inversión global rondará los 180 millones de euros. El objetivo es que la empresa asuma íntegramente el coste de la obra y de mantenimiento y explotación durante el periodo concesional, mientras que la Administración le abonaría un canon anual en concepto de pago por disponibilidad que le permita amortizar durante el periodo concesional los costes anteriores.

Martínez Mus ha destacado las virtudes de la fórmula concesión y ha recordado que iniciativas como el pago por disponibilidad ofrecen ventajas de cara a ejecutar una inversión, indicando que la autovía sería gratuita: "No va a suponer ningún tipo de carga para los usuarios", ha remarcado.

El próximo 21 de mayo está prevista la apertura de las ofertas técnicas, que serán remitidas a la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Terrestre para su valoración.

Con todo, después el plazo de ejecución para la redacción es de 25 meses, por lo que se acabará la legislatura sin que se hayan iniciado las obras, que también tendrán que licitarse y ejecutarse.

Plazos

Fue a finales de abril del año pasado cuando el conseller explicó esta propuesta a alcaldes de la comarca y a los principales empresarios de la construcción inmobiliaria en un encuentro en Torrevieja. El anuncio se realizaba después de que en los presupuestos de 2025 de la Generalitat desapareciera la inversión plurianual para arrancar la construcción de un proyecto de adjudicación directa con una primera partida de 25 millones.

El conseller fijó entonces una estimación de ejecución, reconociendo que la tramitación es larga: "El compromiso del Consell es tener acabado el proyecto antes de que finalice la legislatura [2027], además de que esté aprobada la Declaración de Impacto Ambiental y que la licitación de la concesión esté en marcha".

Fue en junio cuando la Generalitat formalizó el contrato para la redacción del proyecto de desdoblamiento de la CV-95 solo en el tramo que hay entre Los Balcones y Mar Azul, a la altura del Hospital Universitario de Torrevieja -que registra una media de tránsito de 18.000 vehículos diarios-, con un plazo de ejecución de 12 meses, al que luego deberá sumarse la adjudicación de las obras, por lo que probablemente tampoco será una realidad hasta pasado el verano de 2027.

En este punto su alta densidad de tráfico, además de retenciones, provoca que las ambulancias deban abrirse paso utilizando la mediana en caso de urgencia. Al ser un vial enclavado en una zona muy urbanizada y con un servicio de transporte urbano deficiente, los márgenes sin apenas arcén se emplean habitualmente como camino peatonal para unir el casco urbano con Los Balcones y el hospital.