Una pareja estafa en Rojales 86.000 euros a un anciano tras ganarse su confianza durante años

La Guardia Civil ha detenido a un hombre y una mujer de 42 y 41 años como presuntos autores de un delito de estafa bancaria que asciende a 86.000 euros, en el marco de la operación Rodicare-26.

La investigación se inició a principios de año, tras la denuncia de un ciudadano británico que, tras el fallecimiento de un familiar, detectó que sus cuentas bancarias habían quedado a cero.

Las primeras gestiones apuntaron a la posible implicación de personas cercanas al entorno de la víctima. Conforme fue avanzando la investigación, se descubrió que los supuestos autores eran una pareja asentada en Rojales desde hace años. Además, gestionaban en el municipio una asesoría orientada a ciudadanos extranjeros. Así, entablaron una relación de confianza con la víctima, un hombre de avanzada edad y con problemas de salud. Aprovechando su situación de vulnerabilidad y la falta de familiares en España, se ofrecieron a ayudarle en su día a día, lo que les permitió acceder progresivamente a sus cuentas bancarias.

Según la investigación, los hechos se remontan al periodo comprendido entre los años 2019 y 2022, cuando los detenidos habrían realizado múltiples operaciones económicas, como transferencias a cuentas propias, pagos en comercios y retiradas de efectivo en cajeros. Algunas de estas extracciones se produjeron incluso cuando la víctima se encontraba hospitalizada o ya había fallecido.

El análisis de la documentación bancaria y las gestiones realizadas con distintas entidades permitieron reconstruir el recorrido del dinero y confirmar el fraude.

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Las detenciones, aunque han trascendido ahora, se produjeron los días 25 y 30 de marzo por un delito de estafa, teniendo el varón antecedentes por hechos de similar naturaleza, siendo puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja, que decretó la libertad con medidas cautelares.