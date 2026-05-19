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La Asociación de Moros y Cristianos de Orihuela convoca su Asamblea General extraordinaria
La cita será el próximo 18 de junio en la sala de juntas de la Asociación
La Junta Directiva Central ha acordado convocar a los asociados y asociadas a la Asamblea General de esta Asociación que, con carácter extraordinario, se celebrará el próximo día 18 de junio de 2026. La primera convocatoria será a las 20:00 horas y a las 20:30 horas en segunda y definitiva, en la sala de juntas de la Asociación, sita en C/ Francisco Díe, 32-34, de Orihuela.
El orden del día contempla como punto único la autorización, si procede, de la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria, en la que se tratarán la posible ampliación de la póliza de crédito, la delegación de facultades, el apartado de sugerencias, preguntas y proposiciones, y, finalmente, la lectura y aprobación, en su caso, del acta.
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