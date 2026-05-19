La Asociación de Vecinos reclama al Ayuntamiento que actúe para evitar el colapso de los accesos a Los Montesinos cuando llueve

El presidente de la Asociación de Vecinos de Los Montesinos, Francisco Paredes, denunció este martes los graves problemas de movilidad y seguridad del tráfico que se producen en los principales accesos al casco urbano y la pedanía de Los Pérez cada vez que llueve de forma moderada o fuerte en el término municipal. En el último episodio de lluvias, con la tormenta de la semana pasada, que descargó unos 25 litros por metro cuadrado, según su relato, volvieron a repetirse las imágenes de zonas anegadas, en una situación que se repite desde hace muchos años.

Polígono industrial Levante

El representante vecinal señaló que el acceso y salida del casco urbano dirección Torrevieja y Rojales desde la carretera CV-945 se anega de agua a la altura del polígono industrial Levante.

Esta zona industrial, aprobada y urbanizada por el Ayuntamiento de Los Montesinos se extiende sobre 261.000 metros cuadrados y medio centenar de actividades económicas, sin contar las numerosas naves en el entorno de la misma carretera que siguen fuera de ordenación sobre suelo no urbanizable.

Para Paredes presentó deficiencias de ejecución, que fue municipal, desde su origen. La instalación de una mediana careció de sistemas adecuados de evacuación, lo que provocó que el agua procedente de la zona alta del polígono no encontrara salida y generara encharcamientos que imposibilitaron el tránsito. Los vecinos señalan que aunque se realizaron modificaciones posteriores con cortes para dejar paso al agua en la mediana, esas intervenciones no han resuelto el problema de fondo. A juicio del colectivo vecinal habría que plantearse un estudio técnico para canalizar con un colector el flujo de agua bajo la carretera.

Los Pérez

La misma situación de inundación se repitió en el tramo de Los Pérez, a la altura de la zona de Tabisam, en la carretera CV-940, al acceder desde San Miguel de Salinas hacia Los Montesinos, en la cuenca vertiente de la laguna de Torrevieja. En ese punto, la escorrentía que desciende por una parcela agrícola situada a la izquierda del sentido de la marcha se vierte sobre la calzada sin canalización alguna, lo que agrava las inundaciones. El portavoz subrayó que es algo que obliga a cortar la vía y, que en ocasiones, provoca la entrada de agua a viviendas colindantes.

La carretera CV-940 entre San Miguel de Salinas y Los Montesinos, cortada por la lluvia / D. Pamies

La Asociación, señala, que ya en el casco urbano los reductores de velocidad en el núcleo urbano, actúan como barreras para el flujo del agua y dificultan el paso peatonal durante los episodios de lluvia al carecer de drenajes integrados en su diseño. Otro de los puntos conflictivos es la propia CV-940 pero en el tramo junto a la autopista, ya en el límite con San Miguel, donde la carretera tiene que ser cortada al tráfico por la lluvia en muchas ocasiones. por la acumulación de agua en las ramblas que desembocan en la laguna de Torrevieja.

El equipo de gobierno del alcalde José Manuel Sánchez Butrón (PSOE) alega para el caso de los dos viales que se trata de carreteras que son competencia de la Generalitat. Sin embargo, Paredes lamentó que la falta de competencias no deja de ser "una excusa" del Ayuntamiento cuya responsabilidad también está en reclamar a la administración autonómica que actúe y no consta que lo haya hecho con eficacia, porque la inundación de esos dos viales se da desde hace muchos años. Por ejemplo, el gobierno local sí se ha movilizado de forma con una manifestación para rechazar la supresión de un módulo de Formación Profesional.

Viviendas sin alcantarillado

Por otra parte, el presidente de la Asociación abordó la situación de un grupo de aproximadamente 40 viviendas en el barrio de Los Pérez que carecen de conexión a la red general de alcantarillado y dependen de fosas sépticas para la gestión de sus aguas residuales. Esta circunstancia genera unos costes económicos insostenibles para muchas familias, en su mayoría jubiladas, que deben afrontar gastos superiores a los 700 euros por cada vaciado de fosa, operación que repitieron hasta tres veces al año.

La asociación ha recogido firmas de vecinos afectados para impulsar una solución definitiva. En este caso un técnico del Ayuntamiento de Los Montesinos sí ha elaborado un borrador con la propuesta de obra necesaria, estructurada en dos fases: la ejecución de aproximadamente tres kilómetros de ramales con enganches de alcantarillado a las viviendas, que serían competencia del ayuntamiento, y la posterior conexión a una depuradora o sistema de saneamiento, que corresponde a la Generalitat Valenciana.

Los Montesinos, un municipio que supera los 5.000 habitantes carece de depuradora propia. Reenvía, a través de un bombeo y un colector, sus aguas residuales a la depuradora de Torrevieja, situada a más de siete kilómetros.

Paredes recordó que, tras una primera reunión con la administración autonómica, se planteó como solución provisional la instalación de mini-depuradoras individuales en cada vivienda, con una ayuda máxima de entre 500 y 1.000 euros por familia. El representante vecinal considera esa propuesta insuficiente, dado que el coste real de estos equipos supera los 6.000 euros en su opción más económica. El Ayuntamiento no ha actuado para intentar resolver el problema, más allá de la elaboración del proyecto, aunque es el que debe reclamar la depuradora para la zona o respaldar la instalación de las minidepuradoras.

Síndic de Greuges

La asociación mantiene abiertas las vías de reclamación ante el Síndic de Greuges y confía en que la documentación técnica aportada permitiera agilizar una intervención que, según denunciaron, lleva años siendo solicitada sin que se avanzara en su ejecución. Mientras tanto, los vecinos de Los Pérez continúan soportando una situación de desigualdad en el acceso a servicios básicos de saneamiento.