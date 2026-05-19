El concejal de Educación del PP y director de un colegio en Torrevieja se ha sumado este martes a la huelga

El concejal de Educación, profesor y director del Colegio Ciudad del Mar de Torrevieja, Ricardo Recuero (PP), ha decidido este martes sumarse a la huelga de profesores y docentes, según confirmó el regidor a INFORMACIÓN. Aunque así figurará oficialmente, tras atender a los profesores y maestros que han vuelto a protagonizar una protesta masiva en el centro de Torrevieja, Recuero se ha reincorporado a su labor de gestión en el centro poco antes de las 13 horas, tras culminar la concentración y ha aclarado que su gesto no debe intepretarse como adhesión a la huelga indefinida en ningú caso.

“He marcado que a mí se me retenga el sueldo (hoy), lógicamente, porque estoy aquí en la concentración y las horas que estoy”, señaló, dejando claro que, una vez finalizado el acto, volverá a su centro para retomar sus labores docentes y directivas, delegando responsabilidades como es procedimiento habitual. Algo que ha trasladado a grupo de docentes cuando los profesores le han reprochado que los equipos directivos no están perdiendo ingresos con la huelga. Quiso matizar que no se suma a la huelga.

Tensión escolar

El edil puso el foco en sus declaraciones en el contexto local, describiendo la ciudad como un entorno de “especial tensión escolar” en los últimos años, una complejidad estructural que, según señaló, “hay que valorar”, sugirió a modo de mensaje a la administración educativa autonómica. Subrayó que esta realidad exige un acompañamiento "continuo a los equipos directivos y al profesorado", así como una planificación rigurosa que anticipe los retos del próximo curso.

El concejal

Recuero es concejal de Educación desde 2019. No cuenta con dedicación exclusiva en el Ayuntamiento. Su sueldo es el de director de colegio, aunque sí percibe indemnizaciones por asistencia a plenos, juntas de gobierno y comisiones informativas, que según el momento y número de reuniones pueden suponer en torno a unos mil euros mensuales. Su labor es conocida por impulsar un congreso anual dedicado a los docentes, intentar afianzar las sedes universitarias en la ciudad y la sede comarcal, también, de las pruebas de selectividad. Y hacer malabares con la Generalitat para sacar adelante las infraestructuras educativas, asumiendo el Plan Edificant, con inversiones previstas que superan los 25 millones, pero sin el éxito esperado.

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Compleja

En Torrevieja no es fácil ponerse de perfil frente al paro indefinido que protagonizan miles de docentes. Más si uno es concejal del área de Educación, y además director de un centro público de la ciudad. Este martes los profesores y maestros han vuelto secundar este la huelga indefinida que en el caso de Torrevieja mantiene prácticamente paralizada toda la actividad lectiva desde hace más de una semana para 17.000 alumnos, en 16 colegios de Infantil y Primaria y seis institutos.

Marcharon en varias columnas hasta la plaza de la Constitución. Los concentrados relamaron la presencia del alcalde Eduardo Dolón y del concejal de Educación y director del centro público de Infantil y Primaria Ciudad del Mar, Ricardo Recuero. Sabían que Recuero se encontraba el Ayuntamiento porque había convocado a los directores de institutos a una reunión para afrontar el curso que viene, con un nivel de dificultades por la falta de espacio físico para asumir al alumnado, que se complica todavía más que en cursos académicos anteriores, en una situación que la oposición socialista califica de "emergencia educativa permanente".

Manifestación

Ambos han salido al encuentro de los manifestantes y han dado sus explicaciones sobre la situación educativa en Torrevieja, muy compleja, con cuatro centros levantados exclusivamente en aulas prefabricadas -tres de Infantil y Primaria- y uno de Secundaria- en un periodo de solo cinco años para asumir la demanda escolar. Miles de matriculaciones sobrevenidas fuera del plazo de admisión desde 2022, año en el que además la ciudad recibió a cientos de refugiados ucranianos en edad escolar. Centros con una enorme diversidad de alumando-los números 14,15 y 16 y el IES 6 con más del 70 % del alumnado extranjero- y también mucha movilidad de profesorado. Y un curso por preparar en el que la Generalitat no llega a tiempo para levantar otro centro en prefabricadas, adscrito al IES Mare Nostrum y futuro IES Número 7. Solo como ejemplo, el IES Mediterráneo va a contar este año con siete grupos de primero de Secundaria.

Recuero explicó que figura ejerciendo la huelga este martes y acepta la consiguiente retención de su salario por las horas dedicadas a la concentración y subrayó su compromiso "ético con el sector". “Es ético que figure en los servicios de huelga” al estar acompañando en primera línea a los docentes.

El edil ha detallado que su adhesión al paro responde a una decisión personal y profesional. Tras intercambiar impresiones con compañeros docentes y ante el recordatorio de que la protesta trasciende "lo salarial y afecta a la estructura educativa en su conjunto", Recuero ha formalizado su presencia en la movilización.

A la izquierda, el edil Recuerdo, el alcalde Eduardo Dolón y la vicealcaldesa Rosario Martínez Chazarra / INFORMACIÓN

Mesa de negociación

No obstante, Recuero señaló que este martes se celebra una nueva mesa de negociación, con la expectativa de que “al final se resuelva y se llegue a un acuerdo” que ponga fin a la conflictividad.

Más allá de la movilización, el concejal destacó la hoja de ruta que mantiene su departamento junto a la comunidad educativa. “Estamos manteniendo de manera constante reunión con los directores tanto de Infantil y Primaria como con los de secundaria, así como con la inspección educativa”, explicó. Estas citas se centran en los preparativos del próximo curso académico, el análisis de la situación en la etapa secundaria y la identificación de necesidades concretas para articular el apoyo necesario desde el consistorio.

Recuero reiteró que tanto él como el alcalde Eduardo Dolón, que no apareció a su comparecencia prevista para presentar la nueva maquinaria de mantenimiento de parques y jardines para estar presente en la protesta, a la que también acudió la vicealcaldesa Rosario Martínez Chazarra, se ponen a "entera disposición de los profesionales para resolver dudas, atender sus inquietudes y ofrecer respuestas inmediatas". “Tanto las intervenciones que hemos hecho el alcalde como yo, poniéndonos a su disposición”, añadió, defendiendo que desde la administración local se trabaja “a destajo” para gestionar la realidad educativa.

El valenciano

Por otra parte, la Plataforma de AMPAS de Torrevieja y la Federación local de AMPAS Gabriel Miró han rechazado en redes sociales el paro indefinido señalando que las reivindicaciones de los docentes son legítimas pero se invalidan, a su juicio, por su defensa "política" de la lengua cooficial de la Comunidad Valenciana, el valenciano.