El detenido en Rojales por presunta estafa fue alcalde pedáneo y número 11 en las listas del PSOE

El detenido en Rojales, junto a su pareja, por un presunto delito de estafa de 86.000 euros a un anciano británico tras establecer con él una relación de confianza durante años ha sido el representante personal del alcalde, Antonio Pérez (PSOE), en las urbanizaciones del municipio, incluida Ciudad Quesada, una de las más grandes de la provincia.

Este tipo de nombramiento es algo así como el alcalde pedáneo de los núcleos urbanos separados del casco urbano, que en la localidad, con un gran turismo residencial, son numerosos, con un perfil de residentes en su mayoría extranjeros y de avanzada edad, que, al igual que la víctima, necesitan asesores de confianza para que los orienten con los trámites administrativos.

Poco después de las elecciones municipales, en septiembre de 2023, el primer edil nombró a Matthew Joseph Smith, el ahora detenido, como su representante, aunque fue cesado a los cuatro meses, el 26 de enero de 2024. Pérez explica a este periódico que él mismo le sugirió que dimitiera después de que le llegaran ciertas informaciones que levantaron sospechas.

Con todo, Smith ha seguido colaborando con el Ayuntamiento, sobre todo realizando tareas de traducción, aunque el Consistorio tiene un intérprete, en reuniones con los vecinos de Ciudad Quesada, a las que acudía acompañando al alcalde. Además, hasta hace poco publicaba en sus redes sociales convocatorias y otros asuntos relacionados con el Ayuntamiento.

Todo ello hasta que se produjo la detención, el pasado mes de marzo, aunque los hechos han trascendido ahora. A partir de ese momento, Pérez reconoce que ya no tiene ningún vínculo con la Administración local, al menos, hasta que se resuelva el caso.

En las listas electorales

Smith también iba en las listas del PSOE como número 11 con las que los socialistas se presentaron a las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, constituyéndose la nueva Corporación presidida por el PSOE el 17 de junio.

En aquel entonces, el candidato promovía la mejora en la comunicación y sistemas de trabajo en equipo, entre los distintos departamentos, para llevar a cabo un Reglamento de Productividad para el personal municipal. Además, sus propuestas se centraban en lograr el máximo cumplimiento del plan de contratación anual, la dinamización de las mesas de contratación y la incorporación de personal a las diferentes áreas municipales con la dotación de un material adecuado, a lo que añadía campañas de actitud cívica sobre la conservación y protección del patrimonio histórico de Rojales y mejorar la señalización vertical y la pintura vial, así como la creación de un parque vial y aumentar el número de cámaras de seguridad.

El grupo municipal del PP ya ha avanzado a este periódico que va a pedir explicaciones durante su gestión en el pleno ordinario de este mes, el jueves de la semana que viene.

Investigación

La Guardia Civil inició la investigación a principios de este año a raíz de la denuncia de un ciudadano británico que, tras el fallecimiento de un familiar, detectó que sus cuentas bancarias habían quedado a cero.

Las primeras gestiones de los agentes apuntaron a la posible implicación de personas cercanas al entorno de la víctima. Conforme fue avanzando la investigación, se descubrió que los supuestos autores eran una pareja, de 42 y 41 años, asentada en Rojales desde hace años.

Además, gestionaban en el municipio una asesoría orientada a ciudadanos extranjeros. Así, entablaron una relación de confianza con la víctima, un hombre de avanzada edad y con problemas de salud. Aprovechando su situación de vulnerabilidad y la falta de familiares en España, se ofrecieron a ayudarle en su día a día, lo que les permitió acceder progresivamente a sus cuentas bancarias.

Los hechos investigados se remontan al periodo comprendido entre los años 2019 y 2022, cuando los detenidos habrían realizado múltiples operaciones económicas, como transferencias a cuentas propias, pagos en comercios y retiradas de efectivo en cajeros. Algunas de estas extracciones se produjeron incluso cuando la víctima se encontraba hospitalizada o ya había fallecido.

El análisis de la documentación bancaria y las gestiones realizadas con distintas entidades permitieron a la Guardia Civil reconstruir el recorrido del dinero y confirmar el fraude. Además, se constató que Smith tenía antecedentes por hechos de similar naturaleza.

Luego se procedió a la detención de la pareja, siendo puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja, que decretó la libertad con medidas cautelares.