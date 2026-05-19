Los embalses del Segura alcanzan el 60 % de su capacidad en uno de los mejores registros de los últimos 25 años a las puertas del verano

Los embalses de la cuenca del Segura han alcanzado esta semana el 60 % de su capacidad, con un total de 684 hm³ concentrados en los reservorios de cabecera: Fuensanta (Yeste) y El Cenajo, en Castilla-La Mancha, y La Pedrera, en Orihuela. Para encontrar un registro similar en la demarcación hidrográfica del Segura, hay que remontarse a junio de 2015, hace once años, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica.

Informes semanales

En los informes hidrológicos semanales, la cuenca sigue destacando por situarse a la cola del resto de demarcaciones de la Península, aunque ahora con un tono menos marcado de lo habitual. De hecho, este es uno de los mejores años hidrológicos desde el punto de vista de las existencias de agua de toda la serie durante este primer cuarto de siglo. No obstante, la cuenca vivió un ciclo húmedo con registros similares a los actuales en 2011, 2013, 2014 y 2015, a los que siguieron casi diez años de sequía. Esta tendencia irregular y de contraste es propia del sureste mediterráneo.

Cabecera del Segura

Para que se dé esta generosa situación hídrica, confluyen dos tendencias poco habituales. Por un lado, unas reservas de agua extraordinarias en la cabecera del Tajo, que garantizan envíos del trasvase al máximo mensual de 60 hm³ prácticamente desde hace un año. Por otro lado, un año hidrológico en la propia cuenca del Segura, que arrancaba en octubre de 2025 bajo mínimos, ha permitido que la cabecera resucite de una situación en la que Fuensanta, ahora con 163 hectómetros y al 78 % de su capacidad, y El Cenajo, esta semana con 273 y al 63 %, se encontraban en un momento de embalse muerto, en el que la poca reserva de agua que retenían se situaba por debajo de la toma de desembalse.

Mientras tanto el embalse de La Pedrera ha superado el 52 % de volumen embalsado con 129 de sus 244 hectómetros de capacidad y ha ganado cuatro en una semana. El año pasado en la misma semana se encontraba al 30 %.

Un dato de referencia también para este embalse, que recibe casi de forma exclusiva aportes del trasvase del Tajo, a través del postrasvase y de la producción de agua desalada del mar. Recursos hídricos que casi un 80 % se destinan al riego de la Región de Murcia.

Suma todavía

De los 684 hm³, el 37 % del total, es decir, 253 hm³, corresponden a aportaciones directas del trasvase Tajo-Segura. Pese a la mayor demanda hídrica del sector agrícola ya a mediados de mayo, con temperaturas más elevadas y los cítricos tomando calibre en los bancales, todavía en el balance de entradas de agua y desembalses a la red de riego tradicional y la del trasvase el resultado es positivo: 6 hm³ más en la última semana.

La misma semana del año pasado, la red de presas retenía 353 hm³, casi la mitad de las reservas actuales y a poco más de un 30 % de capacidad, mientras que la media de la última década para esta misma semana de mayo ha sido de 414 hm³.

Trasvase

Los embalses de la cabecera del río Tajo de Entrepeñas (Guadalajara) y Buendía (Cuenca), que alimentan al trasvase, siguen presentando unos niveles de almacenamiento de agua históricos. Para dos embalses que, como casi todas las infraestructuras hídricas ligadas al acueducto, nacieron sobredimensionadas y en muy pocas ocasiones de su historia han registrado niveles como los actuales, a escasas semanas de que comience el verano climatológico.

Ambos suman 1.628 hm³: en la recta final de mayo, más de 200 hm³ por encima del umbral con el que las actuales reglas de explotación del trasvase permiten trasvasar el máximo de 60 hm³ mensuales. Entrepeñas cuenta con 1.011 hectómetros y está al 60 % de su capacidad y Buendía suma 617 -al 75 % de su almacenamiento total-.

Contraste

La situación hidrológica sobre el terreno contrasta con la que se vive en el plano legal y político. Tanto en Castilla La Macha, como cuenca emisora del agua como en los territorios receptores de los recursos hídricos -Alicante, la Región de Murcia y Almería-. El sector productivo agrícola de estos territorios pelea por evitar que el Gobierno consolide el aumento de los caudales ecológicos y, en consencia, unas nuevas normas de explotación que según el borrador de esa actualización recortarían los envíos anuales en 50 %, de algo más de 200 hectómetros anuales de media en los 47 años del acueducto a unos cien. El trasvase, con el apoyo complementario del agua desalada y la regenerada de depuradora, sostiene a más de 80.000 regantes. Aporta unos 4.000 millones de euros al PIB nacional y genera 100.000 puestos de trabajo. Aproximadamente el 25 % de esas cifras se concentran en la provincia de Alicante.

Otros cien hectómetros anuales completan la demanda de abastecimento de las grandes ciudades del sureste a través de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, que lleva años completando el aumento de la demanda, pese a que ese volumen del agua trasvasada se mantiene estable, con agua desalada.

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Y Castilla La Mancha y los pueblos ribereños de los embalses de cabecera, por su parte, reclaman que el Gobierno adopte ya esa medida de recorte con la actualización de las reglas de explotación, dado que el plan de cuenca vigente se aprobó en enero de 2023. Los municipios ribereños consideran que el trasvase ha alimentado una industria de regadío intensivo, a su juicio, insostenible desde el punto de vista ambiental.