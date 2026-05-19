Se dan a la fuga y acaban embistiendo el coche de la Guardia Civil en Orihuela Costa
Los agentes detienen a dos hombres de 30 y 34 años que ocultaban droga en el interior de su vehículo
La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 30 y 34 años tras una peligrosa persecución ocurrida en la zona de Villamartín y La Zenia, en Orihuela Costa, que terminó con una colisión entre el coche fugado y un vehículo oficial.
Los hechos, que ocurrieron este lunes a las 11:30 horas, se produjeron cuando una patrulla de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Torrevieja, que estaba realizando su labor de seguridad, observó un vehículo que no respetó la señal de ceda el paso en una rotonda. Acto seguido, los agentes trataron de identificar a los ocupantes, pero el conductor emprendió la huida a gran velocidad.
Durante la persecución, el coche realizó maniobras temerarias por distintas calles de la zona, que en ese momento estaba muy concurrida, llegando incluso a circular por aceras, lo que obligó a peatones y otros conductores a apartarse para evitar ser atropellados o colisionar.
La persecución continuó hasta las inmediaciones de La Zenia, donde varios vehículos policiales trataron de cortar el paso al coche ante el inminente peligro de que provocara algún herido. Finalmente, el conductor que huía chocó frontalmente contra un vehículo oficial de la Guardia Civil.
A consecuencia del impacto, uno de los agentes sufrió heridas y tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios siendo trasladado al centro hospitalario.
Registro
Los dos ocupantes fueron detenidos y los agentes procedieron a realizar un registro del vehículo para esclarecer el posible motivo de la huida, hallando en el interior una importante cantidad de droga. Entre las sustancias intervenidas se encontraban 1,5 kilos de cogollos de marihuana, además de una pequeña cantidad de hachís.
Los detenidos, que resultaron ilesos, fueron trasladados igualmente al hospital para ser reconocidos antes de pasar a disposición judicial. Se les atribuyen delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, contra la seguridad vial por conducción temeraria, resistencia y desobediencia contra agentes de la autoridad y delito de daños.
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