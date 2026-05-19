Indignación en Dolores por la esquela que anuncia la muerte del guardia civil

Tres días después de que aparecieran muertos un guardia civil, su mujer y el hijo de ambos en la casa cuartel de Dolores, la consternación ha dejado paso a la indignación.

Como es habitual en el pueblo para anunciar los entierros, se han colocado varios carteles en lugares públicos y frecuentados para dar a conocer la fecha y el lugar del sepelio, en este caso no el de los tres miembros de la familia, sino solo el del padre, de 55 años. Lo que ha causado estupor es que el mensaje sea como el de cualquier otro fallecimiento y no como el de un presunto asesino.

Cuando la investigación está bajo secreto de sumario y el hermetismo es máximo en un caso que ha golpeado de lleno al cuerpo de seguridad, los hechos se están investigando como un posible caso de violencia machista, según confirmó la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

En concreto, el cartel que se ha distribuido este lunes -durante el tercer día de luto oficial decretado por el Ayuntamiento- y que ha sido vox populi este martes, anuncia el fallecimiento de Mariano a los 55 años de edad: "Sus familiares ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa y su posterior despedida de suelo", que tendrá lugar este martes a las 19 horas en la capilla del tanatorio La Siempreviva de Alicante, el mismo lugar elegido para despedir a la mujer, de 51 años, y al hijo, de 24, dos días después -el jueves-, pese a las peticiones de los vecinos de la localidad para que fuera en el municipio donde ella había residido los últimos 30 años de su vida.

Natural de un pueblo de Granada, se trasladó a Dolores en 1996, acompañando a su marido, procedente de Jaén, que se asentó ese mismo año en la localidad como guardia civil nada más acabar la academia. El hijo de ambos nació y estudió en Dolores, aunque ahora estaba trabajando en un taller de un municipio vecino. La familia, aunque no era originaria del pueblo, había establecido fuertes vínculos sociales en este municipio de unos 8.500 habitantes y situado en plena huerta de la Vega Baja.

Convocatoria a una misa en memoria de la mujer y el hijo / Información

Por iniciativa de amigos y conocidos, también se está distribuyendo este martes un llamamiento a una misa en memoria de Marisol y Alberto, que se celebrará este viernes a las 20 horas en la Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, que finaliza con un cariñoso mensaje: "Hay sonrisas que jamás se olvidan, y la vuestra permanecerá para siempre como el reflejo del cariño y la luz que dejasteis en nuestras vidas. Vuestros amigos y todos los que tuvimos la suerte de conoceros nunca os olvidaremos".

Mientras, en una nave junto al cuartel, han aparecido cinco dibujos pegados en una de las ventanas junto con unas flores. "Las almas bellas nunca se marchitan", se puede leer en uno de ellos. "Que el cielo os cure de las injusticias de la tierra" es otro de los mensajes.

Mensajes de recuerdo en una de las ventanas / Moisés Cruz

Hallazgo de los cuerpos

Los cuerpos fueron encontrados este sábado sobre las 11 horas por un compañero del agente. La mujer y el hijo se hallaban en una de las habitaciones, cubiertos con una sábana, mientras que el guardia civil fue localizado en el pasillo con una herida de arma de fuego en la cabeza y la pistola junto a él.

Áxel Álvarez

Aunque la investigación sigue abierta, todo apunta a que el agente, perteneciente al equipo de investigación del cuartel de Dolores, habría acabado presuntamente con la vida de su mujer y su hijo antes de suicidarse.

El levantamiento de los cuerpos se produjo sobre las 14:45 horas, tras la intervención del médico forense, y fueron trasladados en dos furgones al Instituto de Medicina Legal de Alicante.

Investigación abierta en el cuartel de Dolores tras hallarse los cuerpos de un guardia civil, su mujer y su hijo /

El mismo día el Consistorio decretó tres días de luto oficial y la suspensión de todas las actividades municipales. A las 19:30 horas se celebró un pleno extraordinario y urgente. Posteriormente, más de 400 personas se concentraron en la plaza del Ayuntamiento para guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

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El alcalde, Joaquín Hernández, indicó que las instalaciones cuentan con sistema de videovigilancia y agentes de guardia las 24 horas, y que no hay indicios de que terceras personas hayan accedido al edificio. También confirmó que los tres presentaban impactos de bala. Por su parte, Pilar Bernabé reiteró que la violencia machista es "una más de las líneas de investigación" y señaló que no constaban antecedentes ni denuncias en el sistema Viogen por parte de la mujer.