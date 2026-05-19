TORREVIEJA
El dedo de un niño de tres años queda atrapado en la bisagra de una puerta en un colegio de Torrevieja
El menor está pendiente de la posible amputación de una falange del dedo meñique y la familia y la Asociación de Padres señalan a la supuesta falta de previsión del centro a la hora de fijar servicios mínimos por la huelga al contar con solo dos docentes para siete aulas
Un niño de tres años tuvo que ser hospitalizado el viernes al sufrir un accidente en el Colegio Romualdo Ballester de Torrevieja. Poco después de iniciarse la jornada escolar, pasadas las nueve de la mañana, el pequeño introdujo el dedo meñique de la mano izquierda en la bisagra de la puerta de un baño, con tan mala suerte, que otros compañeros cerraron la puerta desde el exterior y el dedo quedó atrapado, provocándole una herida profunda en la falange distal de ese dedo.
Cirugía
Como avanzó TVT, el pequeño fue trasladado de urgencia desde este centro, situado en el barrio de Los Altos, al sur del casco urbano, al Hospital Universitario de Torrevieja y de ahí al Hospital Doctor Balmis de Alicante donde fue operado. La familia está a la expectativa de que pueda perder la falange. Los cirujanos están a la espera de la evolución porque la herida se mantuvo sin riego sanguíneo durante bastantes horas.
La madre hace responsable a la dirección del centro por no adoptar supuestamente las medidas de seguridad necesarias en estos casos como protecciones en las bisagras y resistencias para evitar el cierre completo de las puertas. Algo que se ha instalado este martes. En el centro había solo dos docentes para todos los alumnos de Infantil, que cuentan con siete aulas.
La dirección
La madre del pequeño señaló que en ningún caso considera que se pueda achacar al profesorado en huelga esta situación y sí a la dirección del centro y a Educación por no realizar una previsión de los servicios mínimos. "Precisamente están reivindicando para que no pasen estas cosas", señaló y anunció que va a reclamar responsabilidades a la administración educativa.
Ineficaz
Por su parte, la Asociación de Padres del CEIP Romualdo Ballester publicó una nota de prensa reclamando medidas urgentes al centro educativo tras el accidente de un menor nada mas iniciar la jornada lectiva del viernes.
La Asociación de Padres señala también a la "ineficaz medida de servicios mínimos del centro, donde solo dos profesoras son responsables de entre siete y ocho clases de Infantil" lo que supone un despliegue de docentes muy insuficiente para garantizar la seguridad de los menores.
"Los profesores desbordados no aguantan más", señala la nota de prensa. "Continua la huelga indefinida sin lograr acuerdos por parte de las partes, habiendo víctimas inocentes que cargan con las consecuencias de las mismas", según señalaron.
El Colegio Romualdo Ballester se construyó en 1995 y cuenta en torno a 500 alumnos y se ubica muy cerca del límite con Orihuela Costa. La mitad de sus matriculados son de origen extranjero y un centenar de nacionalidades diferentes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Investigan como un crimen machista la muerte de un guardia civil, su mujer y su hijo en Dolores
- Cae a plomo sobre el agua el conducto de climatización de la piscina municipal cubierta de Torrevieja
- El juzgado ordena la deportación inmediata a Colombia del hombre que mató a golpes al gato de su expareja en Torrevieja por maltrato animal
- Paseo del Mar de Torrevieja: apertura en junio con una inversión de 61 millones de euros y 400 puestos de trabajo directos
- VegaFibra, proveedor oficial de fibra óptica del nuevo macrocentro de ocio Paseo del Mar en Torrevieja
- Condenada a un año de prisión por maltrato animal la propietaria de un perro que murió de un golpe de calor atado en una azotea de Torrevieja
- Consternación en Dolores por el crimen en la casa cuartel: 'Nadie se lo explica
- Once empresas se disputan la redacción del proyecto de ampliación de la CV-95 entre Orihuela y Torrevieja