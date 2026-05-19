Torrevieja prohíbe el paso de peatones por el puente de La Hoya sobre la N-332

El Ayuntamiento ha instalado señales de prohibición de entrada a peatones en el puente que une la zona residencial de La Hoya con las avenidas de Monge y Bielsa, Delfina Viudes y Cortes Valencianas. Según el concejal de Tráfico, Federico Alarcón, el Ayuntamiento ha actuado al recibir una comunicación del servicio territorial de Carreteras del Ministerio de Transportes en la que señala que se ha producido una intensificación del tráfico rodado del puente y que su uso por parte de los peatones puede resultar peligroso. Como el puente, de un carril por sentido de la marcha, es municipal, es el Ayuntamiento el que ha procedido a señalizar. Según el edil la comunicación se recibió en el área de Urbanismo el pasado 14 de abril.

Responsabilidad

La instalación de las cuatro señales, una por cada margen de la carretera en ambos sentidos de la marcha, se produjo el pasado miércoles, solo dos días después de que INFORMACIÓN publicara el pasado 10 de mayo cómo los peatones emplean ese estrecho camino entre el talud del puente y los quitamiedos para rebasar el tramo, con una accesibilidad muy precaria y algunos puntos expuestos a caídas de más de ocho metros y también sobre la carretera.

Nuevas señales de prohibición de paso peatonal sobre el puente de La Hoya / D. Pamies

Tráfico

Esa intensificación del tráfico se debe a la apertura de los viales de la Fase I de la macrourbanización, empleados por los conductores que llegan o se van por la CV-905 y los utilizan para acceder a la zona noreste del casco urbano, lo que permite evitar las retenciones en el centro.

El volumen de tráfico también es mayor por el asentamiento de los primeros residentes de la Hoya -que tendrá capacidad para 7.400 viviendas cuando termine de desarrollarse-, además de los más de 200 empleados de una empresa inmobiliaria y los cientos de trabajadores que se desplazan a diario a las manzanas de viviendas y zonas comerciales en construcción. Mucho antes ya era empleado de forma muy habitual por los alumnos de los centros educativos y usuarios del Palacio de los Deportes para el paso peatonal. Las señales no están siendo respetadas. Los usuarios ni se dan cuenta de que se acaban de ubicar.

Al margen de que ningún peatón con experiencia en "superar" esta senda peatonal y ahorrarse cientos de metros de camino a pie esté respetando las señales el Ayuntamiento sí que consigue con esta instalación advertir y dar por sentado que ya no es responsable en caso de accidente.

Principales datos del desarrollo del Plan La Hoya en Torrevieja / Elaboración propia con IA

Un embudo

Desde que se llevó a cabo la primera fase de la urbanización el puente recibe tráfico de viales con dos carriles por cada sentido de la marcha. En algo que ya sucedía desde el otro extremo, a la altura del IES Mare Nostrum. La urbanizadora del residencial es la que debe asumir la duplicación del tablero y la adecuación al paso de peatones del puente, en la que también se hacen notar ya las retenciones. En horas punta los vehículos ya circulan en retención y el uso masivo de vehículos de movilidad personal como patinetes y bicicletas acentúan la falta de capacidad del vial.

No está claro todavía si se llevará a cabo en la siguiente fase de la urbanización de los 1.800.000 metros cuadrados del plan urbanístico, porque esas obras se retrasan por diferencias entre el Ayuntamiento, que supervisa que el plan se ejecute tal y cmo se aprobó y la urbanizadora, que es la que debe finaciar y construir los sevicios básicos, desde el pasado mes de agosto de 2025, cuando se recepcionó -oficialmente por el Ayuntamiento- la primera fase.

Instalación de las señales de tráfico en el puente de La Hoya / INFORMACIÓN

Dos millones de euros

La duplicación del puente tiene un coste de 2,5 millones de euros y contempla desdoblar el tablero del actual puente que tiene un carril en cada sentido de la marcha con dos carriles, además de habilitar un paso peatonal e instalar iluminación. Sin embargo, para que la urbanizadora responsable de financiar y ejecutar las obras las lleve a cabo, el Ayuntamiento de Torrevieja, titular del puente, debe abordar una labor de tramitación administrativa y coordinación con la dirección general de Carreteras del Ministerio de Transportes, gestión por iniciarse todavía. Además, el puente no se ejecutará hasta que no se avance en la fase III de construcción del desarrollo urbanístico y los plazos que se manejan, de momento, señalan que la infraestructura no podrá estar en marcha antes de mediados de 2027.

En las negociaciones entre el municipio y la Unión Temporal de Empresas que conforma la urbanizadora, entre las que se encuentran la principales titulares del suelo, se está planteando anticipar la construcción del paso peatonal antes de la duplicación de los carriles del tráfico.

D. Pamies

Peligroso

Sin aceras de paso para viandantes cruzar el puente a pie entraña serio peligro, aunque residentes y estudiantes del cercano IES Mare Nostrum lo hacen a diario. La calzada no tiene márgenes. Entre el talud sin protección del puente, con más de siete metros de caída, y los quitamiedos de cada carril hay un pequeño sendero de tierra, sin mantenimiento municipal, utilizado como paso pese al evidente riesgo en el tramo superior -sin barandilla- que recae a la propia N-332. Mientras tanto la junta de gobierno, semana tras semana, sigue autorizando licencias de obra mayor para viviendas en distintas parcelas de la fase I del sector. También se levantan zonas comerciales, como la tienda de Bauhaus junto a la avenida de José Carreras.