Agamed busca al ladrón de las tiras de luces led de su nueva sede en Torrevieja con recompensa: retirará la denuncia si devuelve el material

La empresa que gestiona el abastecimiento de agua, saneamiento y la construcción de infraestructuras de recogida de aguas pluviales en Torrevieja, Agamed, ha ubicado unos singulares carteles en el vallado de su obra más importante en estos momentos, la de su propia sede y de las sedes universitarias de Torrevieja en pleno centro del casco urbano, en la confluencia de las calles Concepción y Canónigo Torres.

La empresa, participada en un 74 % por Veolia (antigua Hidraqua) y el Ayuntamiento (26 %) señala en los mensajes tipo folio en los que propone al ladrón o ladrones que han sustraído las tiras led que forman parte del espectacular acabado del inmueble que las devuelvan a cambio de retirarles la denuncia que se ha interpuesto en el cuartel de la Guardia Civil.

Nueva sede de Agamed y de las sedes universitarias de Torrevieja / D. Pamies

El mensaje

Este es el mensaje textual sin firma ni sello de la empresa constructora: "Las tiras led que se han sustraído en obra no sirven para ningún otro lugar por la programación de datos que tienen configuradas. El acto ha sido denunciado a la Guardia Civil, acompañado de la grabación de las cámaras de seguridad, pero en caso de devolución del material, retiraremos dicha denuncia".

Programada

El mismo aviso señala que se trata de un tipo de iluminación programada específicamente para esa edificación por lo que de poco les va a servir a quienes se las ha llevado para "colocarlo" en otros mercados sumergidos. También sugiere el peculiar aviso que supuestamente cuentan con imágenes del robo dando a entender que pronto el autor o autores serán localizados.

Debe ser un suministro importante y complicado de reponer ahora, además, de que la obra, está a punto de terminarse con mucho retraso tras un recorrido bastante accidentado.

El proyecto

El proyecto fue anunciado en un acto multitudinario en el Teatro Municipal en junio de 2022 con un plazo de ejecución de 18 meses, que se ha rebasado con creces. Eso sí, ahora a tiempo del año electoral, porque a cambio de su devolución la mercantil promete retirar la denuncia. La gerencia de la empresa, como es su práctica habitual en Torrevieja, no se ha pronunciado sobre este asunto al ser preguntada.

Edificio de la nueva sede universitaria y de Agamed en el centro de Torrevieja, que se está terminando ahora / D. Pamies

Cinco millones

Agamed ha invertido en torno a cinco millones de euros para llevar a cabo este inmueble. La empresa, que cuenta con 130.000 abonados al servicio y factura en torno a 30 millones de euros anuales, se ahorrará una cantidad muy sustancial en alquileres que ahora sostiene en la calle Caballero de Rodas -en torno a cien mil euros anuales- en su actual sede central en el centro de Torrevieja. La previsión es que pueda abrir sus puertas antes del próximo otoño.

Las sedes universitarias

Las plantas superiores albergarán las sedes universitarias de la UNED, la Universidad Miguel Hernández y la Universidad de Alicante. Todas cuentan con una presencia relevante en la ciudad aunque no del carácter universitario convencional de un Campus para una ciudad de 113.000 habitantes.

La UNED imparte el grado a distancia de magisterio, además de la universidad abierta y de mantener numerosas actividades culturales, la Universidad de Alicante cuenta con un Laboratorio de Investigación Turística, además de seminarios de especialización con créditos de formación y en el mismo sentido ha desarrollado la UHM su programación en la ciudad. Ahora se espera un paso más: la implantación de un grado presencial, en este caso dirección de empresas turísticas, de la mano de una entidad privada de formación adscrita a la UMH. El proyecto está a expensas de la aprobación del plan de estudios con certificación estatal.