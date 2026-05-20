Daya Vieja podría enfrentarse a una cuarta demanda por otro convenio urbanístico firmado en 2006

El Ayuntamiento de Daya Vieja se ha llevado otra sorpresa en materia urbanística. El Consistorio acaba de conocer la existencia de un convenio en el que la Administración local se comprometió en 2006, entonces gobernada por el exalcalde Rafael Vives Pertusa (PP), a recalificar el suelo que un propietario cedió y que pasaría de agrícola a urbano en una revisión prevista del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pero que no se llegó a ejecutar. En concreto, son unos terrenos agrícolas en los que a día de hoy se encuentra el campo de fútbol municipal.

El alcalde de la localidad, José Vicente Fernández (Compromís), ha explicado que "es un nuevo caso de la irresponsable gestión de los antiguos inquilinos del Ayuntamiento de Daya Vieja, quienes se comprometieron a una recalificación del suelo que era legalmente inviable".

Ahora, después de que el Consistorio haya evitado la reclamación de 5 millones de euros por parte de Cinor Gestión tras el fallo de los juzgados a favor del Ayuntamiento, aparece otro convenio urbanístico firmado por su antecesor en el cargo, que ha sido puesto sobre la mesa por parte de la familia propietaria del terreno donde se ubica el campo de fútbol.

Sin embargo, en el año 2017, en una versión del futuro PGOU, ya quedó excluida esta finca. La clasificación de estos terrenos ha sido descartada a instancias de las administraciones superiores por cuestiones ambientales y de desarrollo urbanístico racional, así como de insuficiencia de recursos hídricos.

Suelo dotacional

Es en 2023 cuando, en el proceso de actualización del Plan General que lleva a cabo el actual alcalde, se incluye en la ordenación urbana como suelo dotacional la parcela del campo de fútbol, que se encontraba de manera irregular, dado que su construcción, que se inició en 2006, se realizó en un terreno que sigue siendo agrícola porque no ha concluido la actualización del PGOU.

"En plena revisión del Plan General, que sigue sin aprobarse, se propone la inclusión de este terreno como suelo dotacional", ha manifestado el alcalde, que ha añadido que "el convenio firmado por Pertusa en 2006, rápidamente para empezar la construcción del campo de fútbol con fondos de la Diputación Provincial ese mismo año, ya se incumple en 2017 a razón de las modificaciones al Plan General, que empiezan a darse desde 2012, ya que estos terrenos quedan fuera por indicaciones de las administraciones superiores".

Por eso, ha incidido el regidor, "no se menciona en el Plan General esa supuesta recalificación, por lo que este equipo de gobierno era desconocedor del convenio hasta que los propietarios han desvelado su existencia".

Así, la localidad, la más pequeña de la Vega Baja, con apenas 700 vecinos, un presupuesto anual que no llega al medio millón y una deuda de 1.900.000 euros podría enfrentarse a otra reclamación.

Desde que Compromís está al frente, el Ayuntamiento se ha enfrentado a tres sentencias por el desarrollo urbanístico, con dos de ellas que lo han condenado a pagar más de medio millón de euros por la "nefasta gestión de los anteriores gobiernos del Partido Popular", en palabras del alcalde.