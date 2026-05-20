Pilar de la Horadada estrena servicio de bus urbano gratuito para los viajeros

El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ha renovado el servicio de transporte público urbano de viajeros estrenando autobús accesible y haciéndolo gratuito para los usuarios. El concejal de Servicios Públicos, Rufino Lancharro, explicó este miércoles que “por primera vez en Pilar de la Horadada” el autobús interurbano será será “gratuito para todos y adaptado para personas con movilidad reducida”. Además afirmó que al estar conectado el autobús a internet, los usuarios “podrán acceder a la ruta en tiempo real y saber el tiempo que falta para que llegue el autobús a cada parada”.

Línea urbana regular

La línea urbana regular de transporte de viajeros conecta los principales núcleos urbanos: Mil Palmeras, Torre de la Horadada, El Mojón, Pilar de la Horadada, Pinar de Campoverde. Está en ruta de 09:00 a 13:45 horas todos los meses del año, excepto julio y agosto que funciona de 09:00 a 21:50 horas de manera ininterrumpida.

Las 22 paradas contarán con un “poste infobus” con la información sobre los horarios y frecuencias, que se podrán consultar además en la página web: www.bus.pilardelahoradada.org

La licitación es para los próximos cuatro años con posibilidad de una prórroga, y la empresa que ha resultado adjudicataria por 97.608 euros anuales ha sido Autocares La Inmaculada con una baja de 14.000 euros sobre el precio de licitación inicial (IVA incluido).

Solo se presentó la plica de la empresa finalmente ganadora del concurso, con sede en San Pedro del Pinatar (Murcia) y con implantación en la Vega Baja y Murcia. El servicio se ha puesto en marcha siete meses después de resolverse la adjudicación en noviembre de 2025.

Fomento del transporte público

En el contrato se justifica la gratuidad del servicio en el formento del trasporte público de este municipio de la Vega Baja que cuenta con más de 24.000 habitantes. Según el argumento municipal al fomentar el uso del transporte público, se disminuye la cantidad de vehículos privados en circulación, lo que reduce las emisiones de gases contaminantes y mejora la calidad del aire.

"El transporte gratuito garantiza que todas las personas, independientemente de su situación económica, tengan acceso a movilidad. Esto es especialmente importante para grupos vulnerables como personas de bajos ingresos, personas mayores y personas con discapacidad", señala el contrato.

Horarios y paradas del nuevo servicio de bus urbano / INFORMACIÓN

Movilidad reducida

El autobús es totalmente gratuito y cuenta con 16 plazas sentadas y una plaza adaptada de movilidad reducida. El concejal Lancharro justificó la gratuidad en la prestación del servicio de autobús urbano con el objetivo de “potenciar y estimular que los vecinos apuesten por una movilidad más sostenible con el medio ambiente” y ha añadido que pretenden “ganar en afluencia de viajeros” y que en las futuras licitaciones se puedan “integrar más líneas para ganar en eficiencia”.

Accesible

Por otro lado, y siendo prioritaria la inclusión para el equipo de gobierno del Partido Popular de José María Pérez Sánchez, por primera vez en la historia de Pilar de la Horadada el autobús “está adaptado con una plataforma elevadora que hace posible que las personas con movilidad reducida puedan utilizar el servicio gratuito de transporte de viajeros”, ha enfatizado el concejal de Servicios Públicos.