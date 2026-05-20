Familias de doce colegios de Orihuela apoyan la huelga indefinida de profesores

Las asociaciones de madres y padres de alumnos y las asociaciones de familias de doce centros educativos de Orihuela -de un total de 20 colegios públicos que tiene el municipio- han apoyado públicamente la huelga indefinida del profesorado de la enseñanza pública valenciana, iniciada el pasado 11 de mayo, así como a las movilizaciones convocadas en defensa de una educación pública digna y de calidad.

Porque consideran que las reivindicaciones del profesorado no responden únicamente a mejoras laborales, sino también a necesidades reales que afectan directamente al bienestar, la seguridad y la educación de los alumnos: "La reducción de ratios, la cobertura inmediata de las sustituciones, la existencia de infraestructuras seguras y climatizadas, el refuerzo de las plantillas docentes y la reducción de la carga burocrática son reivindicaciones que repercuten directamente en la calidad educativa y en la atención que recibe el alumnado".

Aulas masificadas y temperaturas insoportables

Así, a través de un comunicado, han puesto el foco en "un problema especialmente grave que afecta a numerosos centros educativos de la Vega Baja". Cada año, alumnado y profesorado soportan temperaturas extremas dentro de las aulas durante los meses de más calor, en edificios que, en muchos casos, no cuentan con una climatización adecuada. "Esta situación repercute directamente en la salud, el bienestar y el rendimiento académico de nuestros hijos e hijas", han subrayado.

D. Pamies

Para las familias, "resulta inadmisible que en pleno 2026 la comunidad educativa continúe soportando aulas masificadas y temperaturas insoportables mientras las administraciones siguen sin ofrecer soluciones eficaces a un problema que se repite curso tras curso, especialmente en comarcas como la nuestra, donde las altas temperaturas forman parte de la realidad diaria durante gran parte del año".

Asociaciones firmantes A.F.A. CEIP Playas de Orihuela AMPA Ntra. Sra del Pilar La Campaneta AFA Enric valor CEIP Los Dolses Ampa Ceip Andrés Manjón AFA CEIP Miguel Hernández AFA CEE Antonio Sequeros AMPA CEIP Desamparados AMPA CEIP Fernando de Loaces AMPA CEIP Josefina Manresa AMPA CEIP Ismael garcía AMPA CEIP Nº20 Orihuela - Dehesa de Campoamor- AMPA CEIP Francisco Girona (Arneva)

Soluciones reales

En los últimos días, miles de docentes, alumnos y familias han salido a las calles en diferentes puntos de la Comunitat Valenciana para defender la educación pública y reclamar una negociación real con la Conselleria de Educación. Las movilizaciones continúan mientras los sindicatos y la Administración mantienen reuniones sin alcanzar todavía un acuerdo definitivo.

Ante ello, prosiguen, "no podemos seguir normalizando que miles de estudiantes reciban clase en aulas masificadas, soporten temperaturas extremas y cuenten con recursos claramente insuficientes para garantizar una educación de calidad", insistiendo al mismo tiempo en que "nuestros hijos e hijas merecen aprender en aulas con temperaturas adecuadas, recursos suficientes, atención individualizada y profesionales valorados y respaldados por la Administración pública".

D. Pamies

Por último, señalan que padres y madres están cansados de escuchar cada curso las mismas promesas mientras los problemas en los centros educativos continúan sin resolverse, por lo que exigen acciones concretas, inversión real y compromisos que se traduzcan en mejoras visibles para el alumnado y el profesorado, haciendo un llamamiento a la Conselleria de Educación para que actúe con responsabilidad, escuche a toda la comunidad educativa y alcance soluciones reales que permitan poner fin al conflicto mediante acuerdos efectivos y duraderos.