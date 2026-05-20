La glorieta de Punta Prima de la N-332 en Torrevieja ya tiene los semáforos inteligentes, aunque de momento solo en ámbar

Cuenta atrás para que se ponga en marcha un sistema pionero para regular el tráfico a través de semáforos inteligentes en la glorieta de Punta Prima-Rocío del Mar, que se sitúa en el kilómetro 52,8 de la carretera N-332, en el término municipal de Torrevieja en el límite con el de Orihuela.

Varios operarios han estado trabajando desde el pasado 31 de marzo -por la noche para evitar cortes de tráfico- en el cableado de comunicaciones y suministro eléctrico para después colocar los báculos de los semáforos y las cámaras. Se prevé que en los próximos días dé comienzo la fase de pruebas y que la semana que viene ya estén en marcha, justo antes de iniciarse la temporada alta.

De momento, los usuarios se están encontrando con cuatro semáforos en ámbar. Cuando comience a funcionar, el nuevo sistema de semaforización basado en inteligencia artificial permitirá regular el tráfico en función de la densidad que sufra cada carril en ese momento, sin necesidad de fijarse en quién tiene prioridad en una de las rotondas más saturadas del término municipal.

Los dispositivos se encuentran en ambos sentidos de la nacional y en su confluencia con las avenidas de Las Olas y Escorpiones, dos viales de gran capacidad, pero en los que se acumulan los vehículos, sobre todo teniendo en cuenta que es la única salida -con largas esperas- para los vecinos de Rocío del Mar y el Señorío de Punta Prima, donde en los últimos años -y todavía ahora- se están construyendo numerosos edificios.

Además, las retenciones en este tramo de la N-332 son de cientos de metros en sentido Torrevieja y algo más reducidas desde la ciudad salinera y Orihuela Costa.

La actuación, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se ha llevado a cabo ahora pese a que el contrato se adjudicó en junio del año pasado a una de las dos empresas que se presentaron al concurso: Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, que rebajó en 90.000 euros el presupuesto inicial, pasando de 495.970 a 409.369 euros, financiados con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Experimento

El proyecto es, en realidad, un experimento, ya que se trata de la primera rotonda en nuestro país que cuenta con este tipo de tecnología. "Aunque existen algunas experiencias en España con técnicas similares, actualmente no se encuentra recogida bajo el marco normativo de aplicación de la Red de Carreteras del Estado debido a su sensibilidad ante determinados factores, por lo que se aplicará con el fin de abundar en la experiencia práctica sobre esta técnica y potenciar la reducción de externalidades negativas del sistema de transporte viario y la reducción de costes asociados a la optimización de determinados tramos viarios", describe el pliego.

Este sistema de monitorización y gestión semafórica inteligente se basa en técnicas de aprendizaje automático y por refuerzo, de modo pueda ajustarse la regulación del tráfico a partir de la experiencia de uso y de los datos recopilados.

Estas técnicas se complementan con redes neuronales, análisis masivo de datos, modelización del tráfico y métodos tradicionales de ingeniería de tráfico para analizar el funcionamiento de la glorieta y seleccionar la solución más eficiente para el conjunto de los usuarios en cada momento.

La glorieta de Punta Prima de la N-332 en Torrevieja ya tiene los semáforos inteligentes, aunque de momento solo en ámbar / Loreto Mármol

De hecho, el ministerio ha trasladado que con esta intervención "se busca no solo mejorar la fluidez y la gestión del tráfico en la glorieta, sino también sentar las bases para incorporar sistemas inteligentes a la gestión viaria de la Red de Carreteras del Estado".

El propio proyecto describe que "la solución resultante basará parte de su innovación en lograr reducir total o parcialmente las limitaciones de los métodos y modelos actuales, especialmente en infraestructuras viarias de cierta complejidad como son las glorietas".

Parte de su innovación es que se antepone al usuario en el centro de cualquier decisión, entendido desde el punto de vista de su seguridad, comodidad y tiempo de viaje, en contraste con los enfoques más tradicionales en los que la infraestructura se tendía a considerar como un elemento estanco y sin relación con el usuario.

Cámaras

Las obras, como avanzó INFORMACIÓN, incluyen, además de la instalación de cuatro semáforos en cada acceso a la glorieta, la colocación de cámaras de detección y dispositivos de captación de datos de tráfico, información que procesará un sistema de control basado en Inteligencia Artificial, capaz de regular automáticamente los ciclos semafóricos en función de la intensidad real del tránsito de vehículos.

A partir de los datos se realiza una microsimulación del tráfico de la glorieta en el que un agente inteligente interactúa con el fin de desarrollar estrategias de regulación de tráfico por medio de semáforos que permitan mejorar el tráfico.

Su puesta a punto coincide con la época estival, por lo que la IA va a tener que emplearse a fondo y "entrenarse" a destajo en una rotonda que es un punto de retención de tráfico durante todo el año y que se agrava en periodos de mayor afluencia de visitantes como Semana Santa y verano, como también lo son la glorieta de La Zenia, algo más al sur, o la variante de Torrevieja, unos pocos cientos de metros más al norte.

Por ejemplo, este tramo de la N-332, que cuenta con dos carriles por sentido de la marcha, soportó en 2024 el paso de una media diaria de 45.000 vehículos, según indica la estación de aforo del mapa de tráfico del Ministerio de Transportes.

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Con todo, y a la espera de ver cómo funciona este sistema pionero, hay quien sigue pensando que menos IA y más carriles para la variante de Torrevieja, con un desdoblamiento que lleva en espera más de 15 años.