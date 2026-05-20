El Ministerio de Igualdad también confirma el crimen machista del guardia civil en Dolores

El Ministerio de Igualdad ha condenado este miércoles el presunto feminicidio por violencia de género de una mujer en Dolores, un día después de que las autopsias realizadas a los tres cuerpos de la misma familia revelaran que el guardia civil mató a disparos a su mujer y a su hijo antes de quitarse la vida con un tiro en la cabeza, confirmando que se trató de un crimen machista, que era la principal línea de investigación desde que se hallaron el sábado los cadáveres de Mariano, de 55 años, Marisol, de 51, y Alberto, de 24, el hijo de ambos en una vivienda del cuartel.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 20 en 2026 y a 1.361 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su más rotunda condena y su absoluto rechazo ante este nuevo feminicidio machista, trasladando todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima.

Ambas autoridades han instado a que se lleven a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, también ha manifestado su máxima condena a toda aquella violencia que se ejerce contra las mujeres y ha transmitido un mensaje de "cariño a los familiares de Marisol y Alberto, así como a todo el pueblo de Dolores, que sufre y llora la pérdida de estos dos vecinos".

Diligencias

Mientras, la Guardia Civil entregó este martes las diligencias en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela en funciones de guardia, y en la mañana de este miércoles el magistrado de la Plaza 3 se ha inhibido en favor de la Sección de Violencia Sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Orihuela. El juez de la plaza número 3, que se encontraba en funciones de guardia el pasado sábado y por tanto practicó el levantamiento de los cadáveres, ha tomado la decisión de inhibirse "tras recibir los informes preliminares de las autopsias, entre otros documentos, al considerar que la competencia para continuar con la instrucción es de la plaza judicial exclusiva de violencia sobre la mujer del partido judicial", según ha informado el Tribunal Superior de Justicia.

Aunque no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, el crimen machista ha sido desde el principio la principal línea de la investigación bajo la hipótesis de que mató a disparos a su mujer e hijo en dos habitaciones distintas antes de quitarse la vida con un tiro en la cabeza en otra estancia.

Los cuerpos fueron hallados el sábado sobre las 10 horas por compañeros del agente muerto, que se encontraba con la pistola junto a él. El levantamiento de los cuerpos se produjo sobre las 14:45 horas, tras la intervención del médico forense, y fueron trasladados en dos furgones al Instituto de Medicina Legal de Alicante para las autopsias, que revelaron este martes que las muertes se habían producido esa mañana, mediante arma de fuego, y que los disparos fueron realizados por el agente, con el arma reglamentaria, matándolos primero a ellos y suicidándose él posteriormente.

Ese mismo sábado el Consistorio decretó tres días de luto oficial y la suspensión de todas las actividades municipales. A las 19:30 horas se celebró un pleno extraordinario y urgente, y posteriormente más de 400 personas se concentraron en la plaza del Ayuntamiento para guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

Investigación abierta en el cuartel de Dolores tras hallarse los cuerpos de un guardia civil, su mujer y su hijo /

Duelo

El crimen ha causado una honda consternación en Dolores, donde la familia era muy querida y conocida, ya que la pareja residía allí desde 1996. Marisol, que era monitora del autobús escolar, era natural de Ibiza y se trasladó a la localidad acompañando a su marido, procedente de Jaén, que se asentó ese mismo año en la localidad como guardia civil nada más acabar la academia. El hijo de ambos nació y estudió en Dolores, aunque ahora estaba trabajando en un taller de Catral. La familia, aunque no era originaria del pueblo, había establecido fuertes vínculos sociales en este municipio de unos 8.500 habitantes y situado en plena huerta de la Vega Baja.

La consternación dejaba paso a la indignación cuando a lo largo de este martes los vecinos se percataron de la esquela del guardia civil. En concreto, el cartel que se distribuyó el lunes -durante el tercer día de luto oficial decretado por el Ayuntamiento- y que fue vox populi al día siguiente, anunciaba el fallecimiento de Mariano: "Sus familiares ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa y su posterior despedida de suelo", que tuvo lugar el martes en la capilla del tanatorio La Siempreviva de Alicante, el mismo lugar elegido para despedir a la mujer y al hijo dos días después -este jueves-, pese a las peticiones de los vecinos de la localidad para que fuera en el municipio donde ella había residido los últimos 30 años de su vida.

Por iniciativa de amigos y conocidos, también se ha estado distribuyendo un llamamiento a una misa en memoria de Marisol y Alberto, que se celebrará este viernes a las 20 horas en la Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, que finaliza con un cariñoso mensaje: "Hay sonrisas que jamás se olvidan, y la vuestra permanecerá para siempre como el reflejo del cariño y la luz que dejasteis en nuestras vidas. Vuestros amigos y todos los que tuvimos la suerte de conoceros nunca os olvidaremos".

Allegados de las víctimas recuerdan a madre e hijo muy unidos, siempre juntos. "Era una familia muy reservada, pero muy normal, sin ninguna muestra de que la pareja se llevara mal", prosiguen las mismas fuentes. "De puertas para adentro no sabemos", concluyen.

Atención a las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalcan que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la web, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. "Es un deber de toda la sociedad reaccionar", concluye el ministerio.