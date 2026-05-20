Los residuos se acumulan en el río Segura a su paso por Orihuela ante la falta de redes de flotantes en municipios aguas arriba

La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Orihuela, Noelia Grao, junto al juez del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, José Bernabé, han mantenido este miércoles una reunión con técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para trasladar la preocupación existente por la acumulación de residuos en el río Segura a su paso por el municipio.

Durante el encuentro, ambas instituciones han expuesto que, tras las inspecciones realizadas en diferentes tramos del cauce, se ha detectado la falta de redes de flotantes en algunos municipios aguas arriba, una situación que provoca que una gran cantidad de residuos termine llegando hasta Orihuela, saturando las barreras instaladas en el término municipal y afectando directamente a la toma de las acequias y al sistema tradicional de riego de la huerta oriolana.

La reunión ha servido para poner sobre la mesa la necesidad de actuar de manera coordinada y urgente para evitar que este problema continúe agravándose, especialmente en episodios de lluvias o aumento del caudal, cuando la llegada de residuos es todavía mayor.

Medidas eficaces

Grao ha señalado que "Orihuela no puede asumir en solitario un problema generado por la falta de redes de flotantes en otros municipios", por lo que "es fundamental que existan medidas de contención eficaces en todos los tramos del río para evitar que los residuos acaben llegando a nuestro cauce y saturando las barreras instaladas en Orihuela".

Asimismo, la edil ha insistido en que esta situación "no solo supone un problema ambiental, sino que además afecta directamente al funcionamiento de las acequias y al sistema de riego tradicional de la huerta, que forma parte de nuestro patrimonio".

Por su parte, Bernabé ha advertido de que la acumulación de residuos "está dificultando el correcto funcionamiento de las tomas de agua y de las infraestructuras hidráulicas tradicionales", por lo que ha reclamado "una solución eficaz y permanente que permita proteger tanto el cauce del río como el sistema histórico de regadío de la Vega Baja".

Noticias relacionadas

Por ello, tanto el Ayuntamiento como el Juzgado Privativo de Aguas han solicitado a la CHS que estudie medidas urgentes para reforzar la instalación de redes de flotantes y sistemas de retención de residuos en los municipios situados aguas arriba, con el objetivo de evitar que todo ese volumen de residuos termine acumulándose en Orihuela.