La Policía Nacional incauta 30 kilos de cocaína y detiene a dos hombres por tráfico de drogas en Dolores y Rojales

Agentes de la Policía Nacional han detenido en las localidades de Dolores y Rojales a dos hombres, de 36 y 37 años, como presuntos responsables de los delitos contra la salud pública y tenencia ilícita de armas después de que el grupo de estupefacientes de la comisaría de Elche tuviera conocimiento de que un individuo se estaría dedicando a la distribución de sustancias estupefacientes a mediana escala, ya que se dedicaba a proveer a otros distribuidores.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes realizaron diversas vigilancias y seguimientos que permitieron identificar a dos personas que se dedicaban a la guarda y distribución de sustancias estupefacientes a mediana escala.

El primer investigado realizaba viajes por diversas localidades tomando muchas medidas de protección para evitar los posibles seguimientos policiales y así distribuir la sustancia estupefaciente a terceras personas. La función del segundo se basaba en la guarda, adulteración y envasado de la droga que posteriormente iba a ser distribuida.

Los investigadores, tras hallar gran cantidad de indicios probatorios e inequívocos de que estaban ante un delito de tráfico de sustancia estupefaciente, llevaron a cabo un operativo de entrada y registro de los domicilios de los investigados, previa autorización del juzgado competente.

Registros

Durante los registros correspondientes, se encontraron cerca de 30 kilos de cocaína, casi cuatro kilos de hachís, una pistola del calibre 9 mm, munición, 11.420 euros en efectivo, dos básculas de precisión y diversos enseres y precursores para el tratamiento de la droga.

Sustancias, dinero y objetos intervenidos durante los registros / Policía Nacional

Los investigadores intervinieron también tres vehículos que eran usados por uno de los detenidos cuando realizaba los viajes para distribuir la sustancia, ya que disponían de lo que en el argot policial se conoce como caletas o compartimentos ocultos para trasportar la droga y que a simple vista no se ven.

Noticias relacionadas

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de las localidades de Orihuela y Torrevieja, decretándose el ingreso en prisión provisional de uno de los encausados.