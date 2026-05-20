El Ayuntamiento de Torrevieja asegura que el mantenimiento de zonas verdes sí llega ahora a todo el término municipal

Cada vez que el Ayuntamiento de Torrevieja y la empresa adjudicataria del mantenimiento de Parques y Jardines anuncia una nueva actuación de plantación de esas llamativas y costosas flores de temporada en jardineras bien regadas que se marchitan en unas semanas en la plaza de la Constitución, los paseos, plazas céntricas y los principales accesos a la ciudad un aluvión de mensajes de ciudadanos les recuerda en las redes sociales que la imagen de cuidado de la ciudad turística que proyecta esa intervención está muy bien, pero que sus parques, los que tienen frente a su casa, siguen más bien secos y con aspecto abandonado y destartalado y unas dotaciones de mobiliario que dejan mucho que desear, pese al esfuerzo realizado, también para dotarlos de juegos infantiles en el pasado mandato. En definitiva, que el nuevo servicio se nota poco o nada en su barrio.

Nuevos medios de la contrata de mantenimiento de zonas verdes en Torrevieja que realiza Actúa / JOAQUIN CARRIÓN

Despliegue

La concejala de Parques y Jardines, Concha Sala y los responsables de la empresa que se adjudicó el contrato de Parques y Jardines por 113 millones de euros -cifra que no figura en la nota de prensa de la presentación- hace ahora un año aseguran que esa dinámica está cambiando ya. En estos momentos Actúa (Grupo Hozono) ya cuenta con toda la maquinaria que exigía el pliego, entre otros medios, con una flota de 74 vehículos, 87 equipos especializados y una plantilla de más de cien operarios, para abordar un mantenimiento, que matizó la empresa, que no es sencillo, de más de 3,4 millones de metros cuadrados de parques y jardines distribuidos en 363 zonas verdes del término municipal.

Parque de Europa

Este martes se presentaba ese despliegue de medios junto al equipo casi completo de la plantilla que posó para la foto en el Parque de Europa de Calas Blancas, cuyos vecinos podrán agradecer, a buen seguro, haber sido escogidos para realizar el acto porque esta desconocida y amplia zona verde -hasta con abundancia de árboles de porte mediano y grande, que no son palmeras, que dan sombra- , presentaba un aspecto inmejorable.

Las principales cifras de la contrata de mantenimiento de Parques y Jardines en Torrevieja / DATOS DE ACTÚA CON IA

Se trataba, un año después, de la presentación "oficial" del servicio municipal de mantenimiento y conservación de zonas verdes, "en un acto que, a juicio del equipo de gobierno, permitía "mostrar la magnitud real del operativo encargado de cuidar y mejorar los espacios verdes de la ciudad", con el objetivo de "trasladar de forma directa a la ciudadanía la dimensión, capacidad y organización del servicio". Cuenta con una plantilla de más de 100 trabajadores, entre operarios, oficiales, técnicos especializados, encargados y personal de coordinación, que desarrollan diariamente labores de conservación, limpieza, poda, desbroce, mantenimiento de arbolado, revisión de sistemas de riego y mejora paisajística en distintos puntos de la ciudad.

La concejala Concha Sala señala que el mantenimiento llegará a las más 350 zonas verdes, pero también se va a actuar para mejorar las más representativas empezando por el Parque de las Naciones

Equipos

El operativo dispone de 87 equipos de maquinaria especializada, entre los que destacan cortacéspedes profesionales, desbrozadoras, motosierras, sopladores, equipos de poda en altura, maquinaria de trituración vegetal y sistemas de tratamiento específicos. Entre los más relevantes se incluyen cortacéspedes tipo mulching y giro cero, desbrozadoras de batería, kits de poda en altura, biotrituradoras y pulverizadores de gran capacidad, que permiten afrontar tanto trabajos de mantenimiento ordinario como actuaciones más complejas.

El servicio cuenta además con una flota de 74 vehículos, diseñada para dar respuesta a las necesidades de todos los barrios y urbanizaciones de Torrevieja. Entre ellos vehículos eléctricos, camiones ligeros, camiones autocargantes, plataformas elevadoras de hasta 25 metros para trabajos de poda, furgones de intervención y motocicletas eléctricas, además de remolques y vehículos auxiliares.El servicio incorpora maquinaria eléctrica y sistemas de baterías de última generación que permiten reducir emisiones, minimizar el ruido y mejorar la eficiencia energética.

Esta modernización permite realizar gran parte de los trabajos con menor impacto acústico, especialmente en zonas residenciales y espacios de alta afluencia peatonal, contribuyendo así a un modelo de ciudad más respetuoso con el medio ambiente.

Despliegue de medios en la presentación oficial del servicio / JOAQUIN CARRIÓN

Seguimiento diario

El servicio mantiene además un seguimiento diario de su actividad a "través de redes sociales", donde la ciudadanía puede conocer las actuaciones realizadas en tiempo real, incluyendo imágenes del antes y después de las intervenciones en distintos puntos del municipio.

Sala destacó "el gran incremento" tanto de medios humanos como mecánicos para continuar la transformación de las zonas verdes de todo el término municipal que, aseguró, ya ha comenzado a plasmarse en realidad. También anunció la creación de una serie de equipos de trabajo que irán distribuyéndose en todas las áreas y ha anunciado el inicio de una serie de reformas en zonas ya creadas como el Parque de las Naciones, en actuaciones que figuran en el pliego de condiciones. En este sentido dijo que "no solo buscamos la estética sino el bienestar de los ciudadanos con la mejora de los espacios verdes de la ciudad".

Presentación oficial de la contrata en el Parque de Europa con la presencia de Manuel Iván Pérez, Daniel Puchol y la concejala Concha Sala / JOAQUIN CARRION

Medios técnicos

El director técnico de la mercantil, Daniel Puchol indicó que todos los recursos que se reunieron para presentarlos a toda la ciudad se traducen "en el desarrollo de unos trabajos que se encuadran en la ejecución de un servicio muy exigente" y con las últimas innovaciones en mantenimiento de parques y jardines. El responsable de la contrata de Torrevieja, Manuel Iván Pérez, detalló, por su parte, los medios técnicos que se han presentado, haciendo especial hincapié en la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente con la incorporación de 28 furgonetas eléctricas, una flota de vehículos GLP, 14 vehículos Piaggio de pequeñas dimensiones, dos plataformas de hasta 25 metros de altura, un camión pulpo de 28 toneladas de capacidad, motocicletas eléctricas y todo tipo de material de segado, realce y perfilado de jardines.

Nuevos parques

El contrato de Parques y Jardines tiene un aspecto singular en Torrevieja porque uno de sus dos lotes está dedicado la construcción de nuevas zonas verdes adjudicadas directamente a la empresa adjudicataria. En este sentido Actúa comenzó hace unos meses la renovación de parque del Sector 25 junto a la N-332, una zona verde de grandes dimensiones, abandonada durante dos décadas.