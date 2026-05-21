La Agencia Tributaria de Orihuela se traslada: ¿dónde hay que realizar la declaración de la renta?
El nuevo edificio de más de mil metros cuadrados y dos plantas, junto a Ociopía, se abrirá el lunes
La Administración de la Agencia Tributaria de Orihuela se traslada a una nueva ubicación en la avenida Alcalde Vicente Escudero, número 2, junto al centro comercial Ociopía. El nuevo edificio se abrirá al público el próximo lunes.
A partir de esa fecha, toda la actividad de la Administración, incluida la atención presencial para la confección de las declaraciones del IRPF 2025, se llevará a cabo en las nuevas instalaciones, cerrándose las actuales, en la calle Obispo Rocamora.
El edificio tiene una superficie construida de 1.045 metros cuadrados, dividida en dos plantas. En la planta baja se concentran los servicios de atención al público en general y en la primera los de tramitación personalizada.
El inmueble, que está totalmente adaptado para la accesibilidad de personas con movilidad reducida, tiene una capacidad inicial para una plantilla de 65 funcionarios y dispone de una zona específica para la campaña anual de la renta.
Según la Subdelegación del Gobierno, este cambio de ubicación pretende "mejorar la atención al contribuyente y facilitar el acceso" a los oriolanos y ciudadanos de municipios de la comarca, como Torrevieja, donde vecinos, autónomos y empresas deben desplazarse a Orihuela -a más de 35 kilómetros- para realizar gestiones presenciales ante Hacienda.
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