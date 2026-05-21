El alcalde de Rojales afirma que el expedáneo detenido nunca gestionó recursos económicos y arremete contra el PP

El alcalde de Rojales, Antonio Pérez (PSOE), ha comparecido en rueda de prensa arropado por concejales del equipo de gobierno este jueves, dos días después de que este periódico revelara que el detenido por estafar 86.000 euros a un anciano británico tras establecer una relación de confianza durante años se trataba de Matthew Joseph Smith, que fue el número 11 en las listas socialistas en las elecciones municipales de 2023, y nombrado ese mismo año por Pérez su representante personal en la urbanización Ciudad Quesada, aunque cesó de su cargo cuatro meses después, en enero de 2024 -los hechos investigados por la Guardia Civil se remontan al periodo comprendido entre los años 2019 y 2022-.

"Tras disponer de indicios sobre una posible denuncia en su ámbito privado, se le solicitó su renuncia a este cargo, presentando su dimisión", ha insistido el regidor, que también ha incidido en que después de cursar baja, "y de manera esporádica, ha participado como traductor en reuniones de comunidades de propietarios de Ciudad Quesada junto con el traductor municipal", la última vez en 2025, antes de su arresto, que se produjo el pasado mes de marzo.

Con todo, ha querido dejar claro que "nunca ha gestionado recursos económicos, contratos públicos ni responsabilidades administrativas de este Ayuntamiento".

Cartel como número 11 en las listas del PSOE de Rojales para las elecciones municipales de 2023 / Información

A renglón seguido, ha arremetido contra el PP, en referencia a "sus insinuaciones sobre el conocimiento por parte de este alcalde sobre su presunta actividad delictiva". En este sentido, ha acusado a los populares de estar "utilizando esta noticia para verter bulos y noticias falsas sobre la posible relación de este alcalde y su equipo de gobierno con un presunto delincuente para poder obtener rédito político de la desinformación, ya que no pueden hacerlo a través de su capacidad de gestión y predisposición al servicio público".

Así, ha manifestado que han transcurrido tres años de mandato sin que el PP haya realizado propuestas que mejoren la vida de los vecinos de Rojales, pero "sí muchos intentos de manchar con mentiras e insinuaciones sin ninguna base, tanto política como personalmente, la excelente gestión municipal que este equipo de gobierno está desarrollando".

Por último, ha recalcado que la Alcaldía tiene "el máximo respeto hacia la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y hacia el procedimiento judicial, defendiendo siempre la presunción de inocencia, mientras no exista una resolución judicial firme".

Explicaciones

Todo ello se ha producido después de que saliera a la luz la identidad de uno de los detenidos y que el PP mostrara "preocupación y alarma", exigiendo "explicaciones inmediatas" al Gobierno del PSOE para aclarar si el cese del cargo público estuvo motivado por sospechas de la trama que afectó a residentes de Ciudad Quesada, aprovechando las funciones y la actividad que el implicado mantiene en una asesoría de la propia urbanización.

"Consideramos inadmisible que el detenido siguiera ejerciendo de colaborador del Ayuntamiento durante estos dos años tras ser apartado del cargo", manifestaron los populares, que también pidieron al alcalde que aclarara "qué sabía en 2024 sobre estas presuntas actividades ilícitas y por qué, en lugar de poner los hechos en conocimiento de la justicia de inmediato, se optó por mantener a este señor dentro de la órbita del gobierno local".

El PP también llevará el asunto al pleno ordinario del jueves que viene.

Investigación

La Guardia Civil inició la investigación a principios de este año a raíz de la denuncia de un ciudadano británico que, tras el fallecimiento de un familiar, detectó que sus cuentas bancarias habían quedado a cero.

Las primeras gestiones de los agentes apuntaron a la posible implicación de personas cercanas al entorno de la víctima. Conforme fue avanzando la investigación, se descubrió que los supuestos autores eran una pareja, de 42 y 41 años, asentada en Rojales desde hace años.

Además, gestionaban en el municipio una asesoría orientada a ciudadanos extranjeros. Así, entablaron una relación de confianza con la víctima, un hombre de avanzada edad y con problemas de salud. Aprovechando su situación de vulnerabilidad y la falta de familiares en España, se ofrecieron a ayudarle en su día a día, lo que les permitió acceder progresivamente a sus cuentas bancarias.

Los hechos investigados van desde 2019 a 2022, cuando los detenidos habrían realizado múltiples operaciones económicas, como transferencias a cuentas propias, pagos en comercios y retiradas de efectivo en cajeros. Algunas de estas extracciones se produjeron incluso cuando la víctima se encontraba hospitalizada o ya había fallecido.

El análisis de la documentación bancaria y las gestiones realizadas con distintas entidades permitieron a la Guardia Civil reconstruir el recorrido del dinero y confirmar el fraude. Además, se constató que Smith tenía antecedentes por hechos de similar naturaleza.

Luego se procedió a la detención de la pareja, siendo puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja, que decretó la libertad con medidas cautelares.