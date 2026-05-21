Minuto de silencio y mañana manifestación en Dolores en repulsa por el crimen machista

El Ayuntamiento de Dolores ha guardado este jueves un minuto de silencio en memoria de Marisol y su hijo Alberto, víctimas del terrible crimen machista ocurrido en el municipio el pasado sábado. Durante el acto, el alcalde Joaquín Hernández trasladó la "profunda consternación y el dolor de toda la localidad".

Además, el municipio convoca a toda la ciudadanía a participar este viernes, 22 de mayo, a las 19:00 horas, en una manifestación de rechazo y condena de los crímenes machistas. La marcha partirá desde el Ayuntamiento y recorrerá las calles del municipio "como muestra de unidad, respeto y compromiso colectivo frente a la violencia machista".

Desde el Consistorio se hace un llamamiento a vecinos, vecinas, asociaciones y colectivos para participar en este acto de recuerdo, apoyo a las familias y defensa de "una sociedad libre de violencia contra las mujeres".

Corazón roto

“Hoy nos reunimos en silencio, con el corazón roto, para expresar nuestra más profunda consternación y nuestra absoluta repulsa ante el terrible crimen machista ocurrido en nuestro municipio", señaló Hernández durante la lectura del manifiesto.

El alcalde Joaquín Hernández en la lectura del manifiesto / INFORMACIÓN

Luto

El alcalde indicó que Dolores está de luto. "Nos duele profundamente la pérdida de Marisol y de su hijo Alberto, víctimas inocentes de la violencia más cruel e injustificable. Ninguna palabra puede aliviar el inmenso dolor de sus familiares, amistades y seres queridos, pero queremos hacerles llegar el cariño, el apoyo y la solidaridad de todo un pueblo que hoy sufre con ellos".

El primer edil condenó "con la máxima firmeza este asesinato. La violencia machista es una lacra intolerable que destroza vidas, rompe familias e hiere a toda la sociedad. No podemos ni debemos permanecer indiferentes. Cada víctima nos interpela como sociedad y nos obliga a redoblar esfuerzos para erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres".

"Hoy no solo guardamos silencio. Hoy también alzamos la voz para decir basta. Basta de miedo. Basta de control. Basta de violencia. No existe ninguna justificación posible para el odio, la barbarie y el asesinato", reiteró.

Un momento del minuto de silencio en la plaza de la Constitución / INFORMACIÓN

Compromiso

El regidor reconoció también la labor y el compromiso de todas las personas, profesionales y cuerpos de seguridad que trabajan cada día para proteger a las víctimas y prevenir esta violencia.

Desde el Ayuntamiento reiteramos nuestro compromiso firme e inquebrantable en la lucha contra la violencia machista y ponemos a disposición de cualquier mujer que lo necesite todos los recursos de ayuda, atención y protección.

Convocatoria de la manifestación / INFORMACIÓN

"A Marisol y a su hijo Alberto, nuestro recuerdo permanente, nuestro respeto y nuestro dolor. Que sus nombres no se olviden jamás. Que nunca dejemos de luchar. Ni una menos.”