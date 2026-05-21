Unos Murales de San Isidro en Orihuela que se salvan por los pelos y arrastran la sombra de la censura

Si hace unos días la plataforma ciudadana "Tu pueblo y el mío" criticaba que el Ayuntamiento de Orihuela pretendía celebrar unos Murales de San Isidro sin Miguel Hernández, a menos de 24 horas del evento era la propia ciudad la que se iba a quedar sin la emblemática actividad en homenaje a su poeta.

Por los pelos se ha salvado esta nueva edición, la número 12, prevista desde este viernes hasta el domingo. El Consistorio ha adjudicado la organización poco antes de las 15 horas de este mismo jueves, cuando también ha remitido la nota de prensa con la programación, pero a lo largo de la mañana no estaba claro si iba a poder resolverse la licitación, según han comunicado a este periódico fuentes municipales, que después no han aclarado qué empresa que se ha hecho con el concurso, algo que aún no se ha publicado.

El contrato para su desarrollo y publicidad salió en abril por 76.980 euros, 8.000 más que el año pasado, cuando el presupuesto fue de 68.971.

Esta exposición de pintura mural artística realizada sobre las fachadas de las viviendas es una iniciativa que ahora impulsa la Concejalía de Cultura, que dirige Anabel García (Vox), de carácter participativo, en la que artistas, colectivos e instituciones colaboran de manera desinteresada cuyo origen se remonta a 1976, cuando diferentes asociaciones rindieron un homenaje al poeta pintando murales con diferentes imágenes y poemas de la vida del escritor en un ambiente de aquella época de transición, cuatro meses después de la muerte de Franco. Lo que se ha convertido en una fiesta popular se recuperó por parte del Consistorio en 2012 -con algunos paréntesis-.

"Tu pueblo y el mío" ha criticado "una licitación tarde, mal y con demasiadas sombras". A esta "tramitación atropellada", que ha atribuido a la "dejadez" de la concejalía, se suma que el Ayuntamiento ha contraprogramado sus propios Murales con el evento Orihuela Suena, organizado por el área de Comercio (PP), con conciertos los mismos días y a las mismas horas, lo que "dispersa al público y debilita un evento histórico de la ciudad".

"Un veto político"

Además, la plataforma ha acusado a la concejalía de Vox de "censurar" su participación en los Murales, lo que ha calificado como "un veto político y arbitrario". Según ha explicado, presentó su solicitud en tiempo y forma, cumpliendo los requisitos establecidos para participar en esta edición. Sin embargo, hasta la fecha no ha recibido contestación oficial, mientras tiene conocimiento de que otras solicitudes presentadas con posterioridad sí habrían recibido respuesta, adjudicación de muro e incluso pintura.

Con todo, el pliego no contempla trabajos básicos de albañilería para restaurar paredes deterioradas o preparar nuevos espacios artísticos, una situación que ha provocado que este año solo se hayan ofertado diez fachadas para nuevos murales.

La propuesta artística de la plataforma, que no ha recibido contestación, estaba inspirada en versos hernandianos ("para la libertad sangro, lucho, pervivo" y "porque soy como el árbol talado, que retoño: porque aún tengo la vida"). "Queríamos pintar un mural sobre la libertad, la resistencia y la vida que renace incluso después de la herida", ha manifestado "Tu pueblo y el mío", al tiempo que ha añadido que "quizá ese sea precisamente el problema: que algunos no soportan la libertad cuando no la controlan ellos".

Por ello, ha denunciado que "los Murales no pueden convertirse en un escaparate domesticado ni en un espacio reservado para quienes no molestan al poder", aludiendo a que su exclusión de la iniciativa es "una forma de entender el poder basada en premiar la obediencia y castigar la crítica, por haber cuestionado públicamente la gestión de la Senda del Poeta y de los propios Murales de San Isidro".

Así, ha concluido que "el Ayuntamiento no es el cortijo de Vox ni de ningún partido político", advirtiendo de que "no vamos a aceptar vetos encubiertos, amenazas veladas ni castigos políticos", porque "el miedo no puede seguir gobernando esta ciudad".

"Cadáver hernandiano"

En la misma línea, el PSOE ha lamentado el "caos administrativo" y el "abandono progresivo" que está sufriendo una de las celebraciones culturales más emblemáticas de Orihuela, con una concejalía que "deja morir poco a poco" un proyecto cultural consolidado. En palabras del edil socialista Juan Miguel López, "los Murales se han convertido en el último cadáver cultural hernandiano de la gestión de Vox".

Al igual que hizo con la adjudicación in extremis de la Noche de los Museos, López ha criticado que la convocatoria apenas ha tenido difusión, pese a que la propia licitación incluye una partida de más de 14.500 euros destinada a publicidad.

Otra de las críticas se ha centrado en que la programación es dispersa, sin una apuesta clara por el sentido hernandiano del evento. El Ayuntamiento adjudicó esta semana, en un contrato aparte, cinco conciertos por 31.000 euros a Producciones Artísticas Horizonte Musical, que se incluyen en la programación.

Cartel de conciertos / Información

Programación

La concejala Anabel García ha destacado este jueves que "los Murales son mucho más que una programación musical; son una celebración de nuestra identidad cultural, de la memoria de Miguel Hernández y del papel del arte en la calle como herramienta de participación y convivencia".

La inauguración se realizará este viernes a las 11:30 en el mural del Guernica, con la puesta en marcha del tren turístico, que funcionará de 18 a 23 horas con recorrido entre la plaza de la Soledad, calle Calderón de la Barca, Ayuntamiento y los Murales.

Programación / Información

El sábado será una de las jornadas centrales. El tren turístico funcionará de 10 a 14 horas y de 16 a 23 horas, facilitando el acceso al barrio y el recorrido por los principales puntos del entorno mural. Durante la mañana y la tarde se desarrollarán talleres infantiles dirigidos a niños de entre 4 y 12 años, con actividades de manualidades y pintacaras inspiradas en Miguel Hernández.

También se celebrará una ruta teatralizada por los lugares más emblemáticos de los murales, con actores caracterizados, música de acompañamiento y explicaciones históricas y artísticas sobre el barrio, el muralismo y la figura del poeta. Por la tarde, de 18 a 20 horas, un pasacalles recorrerá el barrio con dos grupos de músicos, además de actividades infantiles con hinchables.

El domingo el tren turístico funcionará de 10 a 14 horas, mientras que los talleres infantiles se desarrollarán de 11 a 13 horas, y a las 12:30 horas se celebrará una nueva ruta teatralizada por el entorno mural. Además, de 10 a 14 horas estará abierto el mercadillo de artesanía Mercadearte.