El Supremo desestima el recurso de los regantes del Scrats y da vía libre al recorte en un 50 % del trasvase Tajo Segura

La sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) contra el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprobó el Plan Hidrológico del Tajo, que contempla el aumento de los caudales ecológicos del río y que supondrá, a juicio de los regantes, el recorte en un 50 % de las aportaciones anuales de la cabecera del Tajo a Alicante, la Región de Murcia y Almería una vez que se validen las nuevas reglas de explotación del acueducto, que deben adaptarse a ese plan de cuenca. En concreto, de la media anual de algo más de 200 hectómetros destinados al regadío se pasaría a cien.

La resolución, firmada por el magistrado Carlos Lesmes y votada, como avanzó INFORMACIÓN, el pasado 5 de mayo, confirma la validez del régimen de caudales ecológicos mínimos establecido para el eje del río Tajo en el tercer ciclo de planificación hidrológica (2022-2027).

Revés definitivo...

La sentencia desestima el recurso en su integridad, es firme, no cabe recurso ordinario alguno y supone un nuevo mazazo para el sector agrícola de la provincia, que ha visto cómo desde 2023 se han perdido uno tras otro, todos los recursos judiciales contra la normativa del Plan Hidrológico de Cuenca, desde el que registró la Generalitat a los interpuestos por la Diputación Provincial de Alicante, la Junta de Andalucía o la Región de Murcia.

Aunque está pendiente la resolución de otro procedimiento de recurso presentado por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena este nuevo revés puede ser el definitivo para que el Ministerio para la Transición Ecológica considere que hay seguridad jurídica para validar las reglas de explotación, sin esperar a un nuevo pronunciamiento del Supremo.

Caudales ecológicos

El SCRATS, que representa a más de sesenta comunidades y 80.000 regantes de los territorios que riega el trasvase desde hace 47 años, impugnó la norma reglamentaria solicitando la nulidad del Plan Hidrológico del Tajo aprobado en ese decreto y la anulación del régimen de caudales ecológicos mínimos establecido en esa normativa vigente desde 2023 desde la cabecera hasta la cola del embalse de Azután.

La parte recurrente alegó que la fijación de los caudales ecológicos mínimos, con escalonamiento temporal sucesivo al alza -que se ha estado ejecutando desde entonces-, afectaba al sistema hidráulico del trasvase Tajo-Segura regulado por la Ley 52/1980 y por la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional, una normativa de carácter estatal, frente al decreto.

Defensa

El Ministerio para la Transición Ecológica, representado por la Abogacía del Estado, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía se opusieron al recurso. Sus representaciones procesales argumentaron que el real decreto impugnado respeta la normativa vigente, que los caudales ecológicos tienen carácter de restricción previa a los usos del agua -con la única excepción del abastecimiento a poblaciones- y que la coordinación entre los planes hidrológicos del Tajo y del Segura queda garantizada mediante la Disposición Adicional Novena de la norma.

La Sala constata que el régimen de caudales ecológicos vincula a todos los aprovechamientos, conforme a la Ley de Aguas, y que las normas reguladoras del trasvase Tajo-Segura han sido actualizadas por legislación posterior de igual o superior rango, en particular por las de 2013 -el memorándum-, por decretos en 2014 y 2015.

Argumentos

La resolución argumenta que el decreto recoge un "Programa especial de seguimiento del estado de las masas de agua y de la sostenibilidad de los aprovechamientos en el ámbito del Acueducto Tajo-Segura", con evaluación anual a partir de enero de 2025 y comisiones bilaterales de seguimiento integradas por representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y las comunidades autónomas afectadas. Señala que el estudio ambiental estratégico del Plan Hidrológico del Tajo se ciñe al ámbito territorial de la cuenca del Tajo, conforme a lo previsto en la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, "sin que proceda analizar en dicho documento impactos en cuencas receptoras del trasvase", que es lo que sostenía el SCRATS, en especial por el impacto en el tejido productivo agrícola con pérdidas económicas multimillonarias y en empleo.

La sentencia recoge que los caudales ecológicos del eje del Tajo se implantan de forma progresiva en tres escalones temporales: entrada en vigor del plan, 1 de enero de 2026 y 1 de enero de 2027. El único caudal que puede calificarse estrictamente como "ecológico" es el fijado para el tercer escalón; "los dos anteriores -asegura- responden a medidas de coordinación para permitir la adaptación de la cuenca del Segura mediante recursos alternativos". Recursos alternativos que los regantes del SCRATS insisten en que no han llegado por la vía de construcción de nuevas desaladoras, como se prometió. Solo se está ampliando la de Torrevieja.

[NOTICIA EN ELABORACIÓN]