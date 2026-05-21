El emblemático Hotel Masa Internacional de Torrevieja invertirá 866.000 euros para convertirse en un cuatro estrellas

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja ha autorizado la concesión de licencia de obra mayor para la remodelación del emblemático Hotel Masa Internacional, más conocido por su nombre original de Hotel Berlín, ubicado sobre el acantilado de la Torre del Moro, al norte del litoral torrevejense.

La propiedad Torrevieja Hoteles S.A, tiene previsto llevar a cabo una inversión de 866.334 euros (IVA incluido), con el objetivo de mantener el uso hotelero actual, mejorar sus servicios, renovar instalaciones, accesibilidad, eficiencia energética, acabados y equipamientos, y elevar la categoría turística del establecimiento de tres a cuatro estrellas, según figura en el proyecto del que dio cuenta la junta de gobierno en abril. Toda la superficie del inmueble se encuentra incluida en servidumbre de protección de Costas por lo que ha requerido de un informe favorable del servicio territorial para contar con el visto bueno a la licencia municipal.

El Hotel se encuentra junto a la torre del Moro, en la avenida de Alfredo Nobel / D. Pamies

Sin aumentos de volumen ni superficie

La afección de Costas se tiene en cuenta porque no se prevé aumento de volumen, altura ni superficie construida. Incluso se da la circunstancia de que la reforma implica una reducción de 253,11 metros cuadrados mediante demoliciones de elementos anexos sobre el total de los más de los más de 4.100 metros cuadrados que ahora tiene construidos.

El hecho de que la edificación se localice encaramada sobre el desnivel del acantilado no permite observar desde el exterior el volumen de la construcción original, realizada en los primeros años del desarrollismo turístico del municipio. El establecimiento funciona como hotel desde hace casi medio y el inmueble distribuye sus instalaciones en ocho niveles, cuatro plantas sobre la rasante y cuatro bajo ese nivel.

La propiedad define la reforma como modernización y adecuación de un hotel en funcionamiento centrada en las fachadas y estructura -sometidas al impacto directo de las condiciones climáticas junto al mar-, y la reordenación limitada del propio espacio. El equipo de arquitectos redactor del proyecto señala que no se trata de una ampliación, sino de la actualización de una construcción consolidada, con licencia de actividad en vigor, en la que se pretende reforzar "la funcionalidad del edificio y adaptar sus servicios a las exigencias actuales". El objetivo, sostienen, es que les permita el salto de categoría turística de tres a cuatro estrellas. Sería el segundo hotel de categoría cuatro estrellas de Torrevieja.

Reducir plazas, mejorar la oferta

En la actualidad el hotel ofrece 99 plazas y 50 habitaciones. Incluye restaurante, bar, salón de banquetes, oficinas arrendadas y sala de fiestas. Presenta "un estado de conservación medio" y en conjunto se considera una edificación obsoleta en términos de accesibilidad, eficiencia energética, equipamientos y funcionalidad.

Con la reforma contará con 47 unidades de alojamiento: 30 habitaciones dobles, una habitación adaptada, 11 habitaciones triples con posibilidad de cama supletoria y cinco junior suites. Pierde espacio de alojamiento pero lo mejora para obtener mejor cualificación.

Se suprime la entrada porticada que funciona como aparcamiento en la fachada principal, un trastero adosado en la fachada sur, el volumen saliente del montacargas del personal junto a la cocina, escaleras metálicas exteriores y un quiosco de madera en la zona de piscina. También sustituirá las balaustradas por protecciones de vidrio y aplicará en la fachada un nuevo revestimiento continuo, con acabado en color arena claro.

Trayectoria

Además de hotel, este establecimiento es reconocido por varias generaciones de torrevejenses como salón de bodas, banquetes y celebraciones de entidades locales, reuniones, actos de partidos políticos y todo tipo de actividades sociales a lo largo de sus cinco décadas de existencia. Se encuentra, además, estrechamente ligado a la actividad promotora del turismo residencial como establecimiento de enlace entre los mercados europeos y la oferta inmobiliaria de la zona al permitir el alojamiento temporal de compradores de la red de venta de Masa Internacional durante las visitas para conocer el emplazamiento de su futura vivienda secundaria en España.

Planta hotelera de Torrevieja / Fuente: Generalitat con IA

El proyecto contempla sustituir en la piscina los revestimientos, modificar los sistemas de depuración y ajustar la geometría del vaso. Además, se renovarán en todo el edificio las carpinterías y vidrios exteriores por aluminio y materiales emisivos, la producción de agua caliente sanitaria y climatización mediante aerotermia y se intervendrá en cubiertas y terrazas para su impermeabilización. La accesibilidad es otro de los objetivos de esta reforma, con la construcción de aseos adaptados a personas con movilidad reducida, nuevos itinerarios accesibles, adaptación de espacios exteriores, reconstrucción de tramos de escalera, pasamanos y previsión de plazas de aparcamiento para este uso.

En el visto bueno municipal se señala que el hotel, aunque figura en el registro de la propiedad desde mediados de los setenta, solo cuenta con licencia municipal desde 2003. Y el técnico que redacta el informe que otorga la licencia señala que no consta declaración de interés comunitario (DIC) para actividad que figura sobre suelo no urbanizable -condición de no urbanizable que no se cita tampoco en la licencia-. El edificio, no obstante, es anterior a las primeras normas urbanísticas de Torrevieja, a la ley de Costas y al Plan General en vigor en Torrevieja, aunque sin que modificara su calificación.

Costas y limitaciones

La memoria del proyecto insiste en la afección de Costas. La parcela y la construcción están dentro de la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre. Por eso, la intervención se presenta como reparación, mejora, consolidación y modernización, sin aumento de volumen, altura ni superficie. La memoria recuerda que, en caso de demolición total o parcial, las nuevas construcciones deberían ajustarse íntegramente a la Ley de Costas. También señala que la propuesta se ha presentado en Costas como declaración responsable por indicación de ese departamento. En función de esa afección el proyecto prevé recortar el actual muro ciego exterior de fábrica hasta una altura máxima de un metro e instalar lamas verticales de composite imitación madera, ajustándose a la normativa de Costas.

Hotel Masa Internacional / D. Pamies

Planta hotelera

En estos momentos está en tramitación la construcción de tres hotelesen Torrevieja: dos de tres estrellas o superior en La Veleta y la avenida de Los Europeos y otro, con una inversión prevista de unos diez millones de euros, situado frente al nuevo centro de ocio frente al paseo de La Libertad, con un cuatro estrellas. Sigue en reforma el Eden Roc en las calas, muy cerca del Hotel Masa, con la inversión de una empresa francesa para poner en marcha un hotel de tres estrellas familiar que se ha encontrado con dificultades administrativas del Ayuntamiento y Costas. También está prevista la reforma del Lloyds Club en La Mata.

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Torrevieja cuenta con una planta hotelera que se aproxima a las mil habitaciones y dos mil plazas y una evolución muy discreta en los últimos veinte años ante la enorme oferta de vivienda turística, la mayor del país. Las plazas se concentran en los hoteles de tres estrellas.