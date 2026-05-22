Albatera da la bienvenida a la temporada de su fruto estrella con el Corte de la Breva 2026

La breva de Albatera es mucho más que uno de los productos más reconocibles de la huerta local. Su llegada anuncia uno de los momentos más esperados del calendario agrícola del municipio y refleja el trabajo de numerosas familias que, generación tras generación, cuidan las higueras y recogen un fruto delicado, de temporada corta y profundamente vinculado a la identidad de la Vega Baja. Su sabor, su textura y su versatilidad en la cocina han convertido a la breva en una de las grandes embajadoras gastronómicas de Albatera.

Un acto para abrir la temporada de la breva

Con ese vínculo entre el campo, la identidad local y la gastronomía como protagonista, Albatera ha celebrado el inicio de la temporada de la breva con el tradicional Corte de la Breva 2026. El acto, que marca de forma simbólica el comienzo de una nueva campaña, ha servido para dar a este fruto la relevancia que merece y reconocer la labor de los agricultores de la zona, responsables de cultivarlo con un cuidado tan minucioso.

El evento, celebrado en una finca agrícola del municipio, ha contado con la presencia del presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez; la alcaldesa de Albatera, Ana Serna; el vicepresidente de la Asociación de Productores de la Breva de Albatera, Carlos Vicente; miembros de la corporación municipal, diversas autoridades a nivel autonómico, representantes de asociaciones locales, así como decenas de agricultores.

El Corte de la Breva 2026 marca el inicio de la campaña en Albatera / Rafa Arjones

Aurora Torres, madrina

Este año, la breva de Albatera cuenta con una madrina de categoría, Aurora Torres, chef de “La Herradura” y de «Lula by Aurora Torres», que cuenta con un Sol Guía Repsol. Aurora Torres se caracteriza por poner en valor los productos de la Vega Baja y ha conseguido con su menú de Higos a Brevas alargar la temporalidad de un producto tan estacional como lo es la breva, demostrando así la versatilidad gastronómica de este fruto tan preciado.

. Su sabor, su textura y su versatilidad en la cocina han convertido a la breva en una de las grandes embajadoras gastronómicas de Albatera. / Rafa Arjones

El esfuerzo del campo y la importancia del agua

Tras el simbólico corte de la breva, el vicepresidente de la Asociación de Productores de Breva de Albatera, Carlos Vicente, ha iniciado las intervenciones, expresando la gratitud de poder realizar un año más un evento de este calibre que impulse al producto estrella de la localidad, puesto que “detrás de cada breva hay mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo y también mucha incertidumbre”. También ha agradecido tanto al Ayuntamiento de Albatera como a la Diputación de Alicante “por caminar juntos y recibir el apoyo diario de ambas instituciones”.

El presidente de la Asociación ha avanzado la cantidad que se prevé para esta campaña, con una producción aproximada de “2 millones de kilos en los campos de Albatera”. Además, ha reivindicado el papel fundamental del agua para defender el futuro de la agricultura y de muchas familias que viven de ella.

Le ha seguido Aurora Torres, madrina del Corte, quien ha destacado que: “la Breva es un producto que debemos defender, valorar y cocinar con él, por eso hoy estoy aquí, para impulsar este producto tan maravilloso que tenéis en Albatera”.

Por su parte, la alcaldesa de Albatera, Ana Serna, ha destacado que “la Asociación este año ha crecido, síntoma del gran impulso que está cogiendo la breva de Albatera”. Sin embargo, también ha recalcado la importancia del agua en nuestra tierra para poder seguir produciendo un producto de tanta calidad como la breva de Albatera y del que viven tantas familias.

Por último, Toni Pérez, presidente de la Diputación de Alicante, ha cerrado las intervenciones exaltando el aroma tan peculiar a higuera que destaca en el campo de Albatera “eso demuestra que esta tierra es la gran productora de brevas de toda España, siendo embajadora de lo bien que se trabaja en nuestro campo”. Además ha expresado que la breva no es solo un producto de proximidad y calidad, también es “cercanía, legado, historia, tradición y raíz”.

Reconocimiento a quienes hacen posible la campaña

Durante el acto, la Asociación de Productores, que este año suma dos asociados más, ha querido homenajear públicamente a varias empresas y agricultores que forman parte esencial de la campaña: Hebegu S.L., Frutas Hermanos Limorte, Hermanos Monje, Agro Lo Porta S.L., Frutas Jaime Molina, Frutas Berná S.L., Fruitum 2016 SLU, Entre Acequias y Garba Fruits, cuya labor diaria garantiza que la breva de Albatera llegue con la calidad que la caracteriza a todos los consumidores.

Programa de las Jornadas Gastronómicas de la breva de Albatera. / INFORMACIÓN

Jornadas Gastronómicas para degustar el producto estrella de Albatera

Las Jornadas Gastronómicas continúan en la localidad en los próximos días con su programa de actividades, que incluye una ruta agroturística, experiencias gastronómicas en restaurantes locales durante el fin de semana, así como diferentes actividades para acercar, degustar e impulsar el producto estrella de Albatera.