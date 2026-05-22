El alcalde Vegara niega que trabajara en la ITV acusada de fraude fiscal y Hacienda rebaja el dinero defraudado a menos de la mitad

Con sorpresas. Así arrancaban este viernes en el Palacio de Justicia de la Plaza de Santa Lucía las cuestiones previas a la vista oral del juicio por supuesto fraude fiscal y falsedad en documento mercantil por el que la Fiscalía pide (pedía) 7 años de cárcel para el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, como apoderado de la empresa Estación ITV Vega Baja, para otros tres responsables de esa empresa y para un intermediario.

El abogado del Estado, defensor de los intereses de la Hacienda Pública en esta causa, aportó un nuevo informe de un inspector de Hacienda que valora y rebaja a menos de la mitad la cuota defraudada por la mercantil a través de la adquisición fraudulenta de 100.000 agendas promocionales. Por cada una de ellas la empresa facturó 17 euros cuando su precio real era de 1,7 euros. En el sumario figuraban 917.000 euros y ahora solo se pueden demostrar algo más de 400.000. La cuantificación, que el Ministerio Fiscal ha aceptado, elimina de un plumazo la agravante del delito fiscal al no poder demostrarse ahora, 16 años después de realizarse la inspección fiscal que inició las diligencias de investigación, el fraude del IVA y los pasivos ficticios.

Los abogados de la defensa durante la vista oral / Jose Navarro

No fue la única novedad de la vista. El inspector de Hacienda que llevó a cabo aquel expediente ha fallecido. También el responsable de la empresa auditora de las cuentas de la Estación ITV y los dos responsables de la empresa proveedoras de agendas. De todos estos fallecimientos quedó constancia en las intervenciones de los abogados de los cinco acusados. El tiempo, quedó claro, no corre de la misma forma para todos.

La letrada defensora de Vegara, Pilar Hernández, expuso, además, en las cuestiones previas dos argumentos que podrían ser especialmente relevantes. Por una parte, aportaba el informe de vida laboral de Vegara -que aparece en el escrito de la fiscalía como consejero delegado mancomunado y apoderado-, donde se indica que en el momento de ocurrir los hechos en 2005, el ahora alcalde no estaba trabajando en la empresa Estación ITV. Por otra, afirmaba que las personas que el jueves a plena luz del día empapelaban con panfletos el centro de Orihuela señalando que en esta ocasión -el juicio se ha aplazado tres veces desde enero de 2025-, no "se iba a escapar", son precisamente testigos de la acusación. Fueron identificadas y hay vídeos probatorios de que se trata de esos testigos, que este viernes iban a intervenir, pero las cuestiones previas se alargaron hasta el punto que se prolongarán hasta la próxima sesión del juicio.

Vista oral iniciada en el juicio por el que se acusa al alcalde Pepe Vegara por fraude fiscal y falsedad documental / Jose Navarro

La abogada de Vegara advierte que las personas identificadas como autoras de la pegada de panfletos contra el primer edil son las que figuran como testigos de la acusación

Están identificados y de ellos, dijo la abogada, hay vídeos colocando los carteles. La defensa del primer edil quiso, de esta forma, desacreditar el testimonio de estos testigos que, probablemente, se producirá en la siguiente sesión de la vista oral prevista para la semana que viene.

Si la entrada a los Juzgados de Santa Lucía la hacía Vegara tranquilo y se declaraba "con la serenidad y la seguridad de quien sabe que todo va a ir bien", confiado de que "la verdad saldrá adelante", su sonrisa de satisfacción a la salida ya lo decía todo: "La valoración se hace sola", comentaba el alcalde a los medios apostados en la puerta, aunque matizando que son los abogados los que deberían realizarla.

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