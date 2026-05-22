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Detienen en Pilar de la Horadada a un fugitivo de la justicia de Bielorrusia por delitos de fraude

La orden internacional de detención para la extradición estaba en vigor desde junio de 2024 y se enfrenta a una pena de siete años

Agentes de la Policía Nacional localizan y detienen al fugitivo, de 52 años

Agentes de la Policía Nacional localizan y detienen al fugitivo, de 52 años / Información

Loreto Mármol

Loreto Mármol

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Pilar de la Horadada a un hombre de 52 años sobre el que pesaba una Orden Internacional de detención para Extradición (OIDE) dictada por las autoridades de Bielorrusia por delitos de fraude contra la Administración púbica.

El país reclamante dictó una orden que fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional tras tener sospechas de que el fugitivo podría haber elegido la provincia de Alicante para esconderse de la justicia de su país.

Por este motivo, los investigadores iniciaron las pesquisas de averiguación sin tardar en localizarlo en Pilar de la Horadada, y tras realizar un dispositivo policial fue detenido.

Los hechos que motivaron su arresto ocurrieron entre los años 2016 y 2022. El reclamado vendió intencionadamente ganado a precios inferiores al mercado a empresas rusas, que posteriormente lo revendían a su valor real, lo que distorsionó los resultados económicos de varias entidades y redujo la base imponible del impuesto sobre beneficios en Bielorrusia entre los años 2017 y 2021. Como consecuencia, se dejaron de calcular y pagar impuestos, generando un perjuicio total de 905.297 rublos bielorrusos (284.000 euros).

Por ello, se enfrenta a una pena máxima de siete años de prisión.

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El detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.

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