La Generalitat pide a Torrevieja que renuncie a casi tres millones de euros para la ampliación del IES Libertas

La Conselleria de Educación pretende que el Ayuntamiento de Torrevieja renuncie a casi tres millones de euros para la ampliación del aulario del IES Libertas, en el marco del Plan Edificant, el sistema que impulsó por el Botànic mediante el que los municipios justifican ante la Generalitat sus necesidades educativas y esta delega en los ayuntamientos la competencia para licitar y ejecutar las actuaciones. Los consistorios gestionan las obras y presentan posteriormente las facturas a conselleria, que es quien se compromete a abonarlas.

En 2023, conselleria delegó tanto la rehabilitación integral del IES Libertas como la ampliación de su aulario para ciclos formativos. La rehabilitación sí se ejecutó, pero la ampliación no.

Ahora, conselleria ha comunicado al Ayuntamiento que para proceder al pago de las actuaciones ya ejecutadas exige que Torrevieja renuncie a la parte no ejecutada del proyecto, según ha revelado el PSOE.

"Traducido: te doy 300.000 euros si renuncias a casi tres millones", ha manifestado la portavoz del grupo municipal socialista, Bárbara Soler, ha señalado que "conselleria no puede legalmente condicionar el pago a esta renuncia, pero el PP local no se lo discute".

Para la edil, la excusa es que la ampliación fue autorizada para implantar ciclos formativos y que esos ciclos no van a implantarse porque "en el futuro" se construirá en la ciudad un Centro Integrado de Formación Profesional.

Sin embargo, desde el PSOE recuerdan que ese centro integrado ya estaba anunciado cuando se aprobó esta ampliación y que actualmente sigue sin suelo definido, sin financiación y sin fechas de ejecución, además de figurar en el último puesto de prioridades educativas del municipio.

Mientras tanto, ha insistido Soler, "Torrevieja continúa sufriendo una situación de emergencia educativa permanente". Solo el último curso llegaron más de 2.000 alumnos sobrevenidos y continúan existiendo aulas prefabricadas, ratios sobrepasadas y falta de espacios educativos, además de un crecimiento demográfico en continuo aumento dados los nuevos desarrollos urbanísticos.

Reivindicaciones

Por ello, los socialistas relacionan directamente esta situación con una de las principales reivindicaciones de la huelga del profesorado convocada en la Comunitat Valenciana: disponer de infraestructuras educativas dignas y suficientes.

"Lo que está ocurriendo en Torrevieja es el ejemplo perfecto de lo que denuncia la comunidad educativa: falta de planificación, saturación y bloqueo de inversiones necesarias", ha afirmado Soler.

La portavoz socialista ha insistido además en que el problema no es jurídico sino político, ya que la actuación podría modificarse dentro del propio Plan Edificant para adaptarla a las necesidades actuales del municipio.

"Lo único que tendría que modificarse es la finalidad de la ampliación, de ampliación para ciclos formativos a ampliación para dar respuesta al desorbitado aumento de alumnado", y eso, a su juicio, es algo habitual dentro del propio Plan Edificant, porque precisamente se basa en justificar necesidades educativas reales y "estas están más que justificadas en Torrevieja", ha explicado.

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En este sentido, Soler ha criticado que una herramienta impulsada por el Botànic para desbloquear infraestructuras educativas esté siendo ahora paralizada por el Partido Popular, mientras docentes y familias reclaman más inversión y más infraestructuras.