Un incendio en el Hospital de Torrevieja obliga a evacuar la segunda planta
Cinco dotaciones de bomberos trabajan en extinguir el fuego declarado a las 12 horas
La segunda planta del Hospital Universitario de Torrevieja ha tenido que ser evacuada tras declararse un incendio este viernes a las 12:09 horas.
Las labores de extinción casi una hora después siguen en curso.
Hasta el lugar se han desplazado cinco dotaciones de bomberos de los parques de Torrevieja y Orihuela.
Hasta el momento no constan heridos.
Hace un año, un conato de incendio afectó al paritorio del centro hospitalario tras el apagón eléctrico, abriendo un debate recurrente sobre el estado de las instalaciones, algunas de ellas obsoletas. El fuego se produjo en la azotea, sobre el quirófano de un paritorio, aunque no tuvo mayores consecuencias en la actividad del hospital, ya que se activaron rápidamente los protocolos para garantizar la seguridad de profesionales y pacientes.
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