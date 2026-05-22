El PSOE fulmina a la ejecutiva socialista de Almoradí de Ricardo Hurtado y crea una gestora liderada por Pilar Gay

La dirección Federal del PSOE, la de Ferraz en Madrid, ha tenido que intervenir para intentar romper el bucle de conflicto interno en el que está instalada la agrupación local de Almoradí desde hace mucho tiempo. La comisión ejecutiva federal del PSOE ha suspendido en sus funciones a la ejecutiva local de Almoradí, que dirigía como secretario general local Ricardo Hurtado, y ha designado una comisión gestora encargada de convocar y celebrar, en un plazo máximo de noventa días, la asamblea para la elección de la nuevo órgano de dirección local. La medida, adoptada este mismo viernes, responde a la necesidad "de recuperar la estabilidad orgánica, restablecer los cauces de diálogo y garantizar el normal funcionamiento de la agrupación tras un grave conflicto político-orgánico" que ha deteriorado "la convivencia interna, la coordinación política y la capacidad de acción conjunta en el municipio", según ha podido confirmar INFORMACIÓN que ha tenido acceso a la resolución. La Federal dispone la suspensión en sus funciones del órgano ejecutivo de la Agrupación Municipal de Almoradí y la designación de una gestora compuesta por Pilar Gay Bódalo, concejala de Guardamar y Secretaria de Organización comarcal en la presidencia, y como vocales Jesús Martínez Sanz y María Sandra Martín Pérez.

Los antecedentes que motivan esta resolución se inician el 8 de mayo de 2026, cuando la agrupació mremitió un correo electrónico a las secretarías de Organización Comarcal, Provincial y Regional adjuntando un acta de reunión del grupo municipal en el Ayuntamiento en la que se acordaba, por parte de la ejecutiva, la expulsión de dos de sus cuatro concejales.

Escrito

En la misma fecha, se registró un escrito de la portavoz del grupo municipal socialista dirigido a la alcaldesa María Gómez (PP) y a la secretaría General del Ayuntamiento de Almoradí, comunicando formalmente la decisión del grupo de expulsar a los dos integrantes. Tres días después, el 11 de mayo, la secretaría de Organización de la Comarca de la Vega Baja, que dirige el alcalde de Dolores, Joaquín Hernández, presentó un escrito solicitando la constitución de una comisión gestora y la apertura de un expediente disciplinario por la destitución de integrantes del grupo municipal "sin atender", a su juicio, a las normas del partido.

Estabilidad

Poco después la dirección provincial del PSOE de Alicante propuso el nombramiento de una comisión Gestora que permitiera recuperar "la estabilidad orgánica", restablecer los cauces de diálogo y garantizar el normal funcionamiento de la agrupación. En su propuesta, se señalaba que la ausencia de diálogo, los enfrentamientos internos y la pérdida de unidad de acción habían generado una situación de bloqueo que afectaba tanto a la militancia como a la imagen pública del partido en el municipio y en el conjunto de la comarca. Así, el asunto se elevó a la secretaría de Organización de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE -la que se conoce en el PSOE como la de País- y remitió un informe favorable de la comisión de Ética Nacional del PSPV-PSOE sobre las causas y la propuesta de designación de una Comisión Gestora en la Agrupación Municipal de Almoradí.

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