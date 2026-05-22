Torrevieja aprueba cuatro aparcamientos disuasorios con casi 4.000 plazas por 3,6 millones

La junta de gobierno local de Torrevieja ha aprobado este viernes el proyecto básico y de ejecución para la habilitación de cuatro solares municipales que serán destinados a aparcamientos disuasorios, lo que permitirá crear 3.937 plazas de estacionamiento distribuidas en distintos puntos del término municipal.

El proyecto contempla una inversión de 3.618.541 euros, aunque no se llegará a tiempo para la temporada alta. El plazo estimado es de cinco meses para la ejecución de las obras, señalización y adecuación integral de los espacios, desarrollándose de forma simultánea en las distintas parcelas municipales.

Esta iniciativa responde a la necesidad de mejorar la movilidad urbana, facilitar el estacionamiento y reducir la congestión del tráfico en las zonas más transitadas de la ciudad, especialmente en el centro urbano.

La primera parcela se encuentra en la avenida de la Estación, para 255 plazas (243 estándar y 12 aparcamientos de movilidad reducida), con una inversión de 614.852 euros. La segunda, en la avenida Ramón del Valle Inclán-Torreta, tendrá 213 plazas (205 estándar y 8 de movilidad reducida), con un presupuesto de 549.569 euros.

Otras 758 plazas (738 estándar y 20 de movilidad reducida), con una inversión de 1.213.641 euros, en la calle Juan Valera-CV-905, y 2.711 plazas más (2.696 estándar y 15 de movilidad reducida) en la avenida Delfina Viudes-parque Antonio Soria (117.363 euros).

En total, se habilitarán 3.882 plazas convencionales y 55 plazas adaptadas para personas con movilidad reducida.

El proyecto incluye una completa adecuación de los terrenos, con trabajos de desbroce, nivelación y compactación del firme, así como la ejecución de pavimentos diferenciados para viales y zonas de estacionamiento, drenaje de aguas pluviales y señalización horizontal y vertical.

Asimismo, se dotará a los aparcamientos de iluminación mediante torres con tecnología LED, accesos adaptados, delimitación de plazas, instalación eléctrica y elementos de seguridad, garantizando espacios funcionales, accesibles y seguros.

Con esta actuación, el Ayuntamiento ha destacado que "da un paso firme en su estrategia de ordenación del tráfico y mejora de la calidad urbana, generando espacios que permitirán absorber una parte importante del estacionamiento en superficie y facilitar el acceso a la ciudad".

Así, "estos aparcamientos disuasorios no solo aliviarán la presión en las zonas más saturadas, sino que también contribuirán a una movilidad más eficiente, ordenada y sostenible, adaptada al crecimiento constante de la ciudad y a las necesidades reales de residentes y visitantes", ha concluido el Consistorio.

Centro de Día para personas con Alzheimer

La junta de gobierno también ha dado luz verde al proyecto del futuro Centro de Día para personas con Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas "Tomás Ballester Herrera" para materializar una de las infraestructuras sociosanitarias más importantes previstas en el municipio para dar respuesta a una de las principales demandas sociales de Torrevieja, al tiempo que ofrecerá un apoyo fundamental a sus familias y cuidadores.

El Alzheimer no solo afecta a quienes lo padecen, sino que transforma por completo la vida de sus familias. Este centro está concebido como un espacio de cuidado, de apoyo profesional y también de alivio para quienes llevan años afrontando esta enfermedad con enorme esfuerzo y, en muchos casos, con recursos limitados.

El concejal secretario de la junta, Federico Alarcón, ha informado de que proyecto aprobado contempla una inversión de 10.856.623 euros, lo que pone de manifiesto la magnitud de una actuación estratégica destinada a reforzar la red de atención asistencial en la ciudad.

El nuevo centro, promovido junto a AFA Torrevieja, se construirá en el sector 25 del PGOU, frente al Hospital Quirón, en una parcela de casi 8.000 metros cuadrados, con una superficie construida aproximada de 2.700 metros cuadrados, diseñada para ofrecer espacios amplios, accesibles y plenamente adaptados a las necesidades de los usuarios.

El edificio se estructurará en tres grandes áreas funcionales. En primer lugar, el área de acceso y administración, con más de 400 m², que incluirá recepción, despachos, sala polivalente para profesionales y salón de actos, entre otros.

En segundo lugar, el área de servicios generales, con cerca de 500 m², que contará con comedor, cocina, lavandería, vestuarios de personal y zonas logísticas esenciales para el funcionamiento diario del centro.

Por último, el área de atención especializada, que supera los 1.000 m², concentrará el núcleo asistencial con salas de actividades, rehabilitación, terapia ocupacional, fisioterapia, consulta médica, gabinete psicológico, así como servicios complementarios como peluquería y podología, además de aseos y baños geriátricos adaptados.

El diseño del centro apuesta por un modelo de atención integral, con instalaciones modernas, seguras y concebidas para favorecer la estimulación, la autonomía y el bienestar de los usuarios en todas las fases de la enfermedad.

Industria salinera

Alarcón ha informado de que también se ha aprobado la modificación del contrato con la mercantil ACSA para la ejecución de las obras de rehabilitación del Centro de Interpretación de la Industria Salinera de Torrevieja, iniciadas a finales de 2025, dentro de un proyecto financiado por el plan europeo de recuperación, transformación y resiliencia.

D. Pamies

El importe se incrementa en 94.493 euros, lo que supone un aumento de un 18,95 % hasta alcanzar 593.164 euros. La adjudicataria presentó una oferta de 498.000 euros, rebajando el precio de licitación en 12.000 euros.

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Esta cuantía se destinará a actuaciones estructurales en cubiertas de elementos de madera, ejecución de suelo, cerramientos de seguridad, salubridad y control de plagas, instalaciones eléctricas, protección para incendios y climatización básica, seguridad estructural del edificio y el cumplimiento de condiciones mínimas normativas.