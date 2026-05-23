El cigarrillo de un paciente, el origen del incendio del Hospital de Torrevieja

El incendio declarado este viernes en el Hospital Universitario de Torrevieja ya tiene una causa principal. El fuego dejó dos heridos, uno de ellos con quemaduras graves, una decena de empleados atendidos por inhalación de humo y 90 pacientes reubicados en otras zonas del centro sanitario.

Según fuentes conocedoras de la investigación, el detonante fue el cigarrillo de un paciente que se encontraba junto a una bombona de oxígeno. El suceso se produjo minutos después del mediodía en la segunda planta del hospital.

Incendio en el Hospital de Torrevieja /

Todo apunta a que un paciente que llevaba una bombona de oxígeno salió de su habitación y entró en otra estancia vacía con un cigarrillo y un mechero. Al encender el tabaco, se produjo una deflagración que dio paso al incendio.

El paciente sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 40% de su cuerpo. La gravedad de las heridas obligó a trasladarlo en helicóptero a la Unidad de Quemados del Hospital La Fe de Valencia. Otro enfermo, que se encontraba ingresado cerca de la zona afectada, tuvo que ser llevado a la Unidad de Cuidados Intensivos por inhalación de humo.

Además, diez trabajadores del hospital, entre personal sanitario, de seguridad y de limpieza, fueron atendidos después de intervenir en las tareas de ayuda y evacuación. Entre ellos se encontraba una técnico en cuidados auxiliares de enfermería que tuvo que ingresar en cuidados intensivos, aunque su evolución era favorable.

Desalojo

El incendio se declaró a las 12.09 horas en la habitación 277, situada en el ala derecha de la segunda planta. La acumulación de humo obligó a activar el Plan de Evacuación y a desalojar de manera preventiva toda esta zona del edificio, donde se encuentran servicios como Maternidad, Oncología y Medicina Interna.

Estado en el que ha quedado la habitación 277, en la que se ha originado el incendio / Información

En total, 90 pacientes fueron trasladados a otras habitaciones del propio hospital mientras se comprobaba el alcance del incendio y se garantizaba la seguridad del área afectada. La evacuación permitió alejar a enfermos y profesionales de una planta en la que el humo se había extendido con rapidez.

Hasta el hospital se desplazaron cinco dotaciones de bomberos de los parques de Torrevieja y Orihuela. Las llamas quedaron controladas sobre las 13.20 horas, aunque los trabajos continuaron durante la tarde para ventilar la planta y eliminar el humo y los gases acumulados. El incendio se dio por extinguido alrededor de las 19 horas.

También acudieron al centro efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local. El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, se desplazó hasta el hospital para conocer la situación de los afectados y seguir la evolución del operativo.

Cambios en la actividad del hospital

El siniestro obligó a reorganizar parte de la atención sanitaria del Hospital de Torrevieja. El servicio de Urgencias continuó funcionando con normalidad, pero las consultas programadas de Radiología y Rehabilitación, ubicadas en la planta afectada, tuvieron que suspenderse.

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La previsión comunicada tras el incendio es que Radiología retome su actividad el lunes, mientras que Rehabilitación seguirá sin consultas durante el lunes y el martes. Además, se movilizaron recursos de otros hospitales del sur de la provincia, entre ellos los de Orihuela y Elche, para atender posibles necesidades mientras se recupera plenamente la actividad en las zonas afectadas.