Un incendio en Almoradí moviliza a cuatro parques de bomberos

Un incendio declarado este sábado en una empresa de iluminación y decoración del polígono industrial Las Maromas, en Almoradí, ha obligado a movilizar a bomberos de cuatro parques de la provincia de Alicante.

El fuego, que se inició en una acumulación de palets, ha quedado controlado durante la tarde, aunque los efectivos permanecerán en la zona realizando tareas de enfriamiento para evitar que pueda reactivarse.

El aviso se recibió a las 13.30 horas, cuando se alertó de un incendio en una nave situada en la calle Austria del polígono Las Maromas. Las llamas comenzaron en una acumulación de palets y rápidamente requirieron un importante despliegue de medios, debido al riesgo de que el fuego alcanzara otras instalaciones industriales próximas.

Un incendio de palets en Almoradí / INFORMACIÓN

Según la información facilitada por el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, hasta el lugar se desplazaron dotaciones de los parques de Almoradí, Orihuela, San Vicente del Raspeig y Torrevieja, además de efectivos de refuerzo. En total, participaron nueve bomberos, dos cabos, un sargento y un suboficial.

El operativo contó con varios vehículos de extinción, entre ellos autobombas rurales pesadas, autobombas urbanas y nodrizas, destinadas a garantizar el suministro de agua necesario durante la intervención.

Aunque el fuego se originó en una acumulación de palets, finalmente afectó al interior de la empresa donde comenzó el incendio. A

La empresa afectada inicialmente está dedicada al sector de la iluminación y la decoración. La actuación de los efectivos permitió limitar la propagación del fuego y evitar daños en otras empresas del entorno. El incendio quedó estabilizado alrededor de las 15.35 horas y posteriormente se dio por controlado.

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Pese al alcance del incendio y al amplio dispositivo movilizado, no se han registrado heridos. Tampoco ha trascendido por el momento si había trabajadores en el interior de las instalaciones en el momento en que se inició el fuego.