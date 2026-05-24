Arranca el alquiler de patinetes eléctricos en Orihuela Costa... cinco meses después al carecer del seguro obligatorio

Los patinetes eléctricos de alquiler a través de la concesión municipal a una empresa, que es la única que puede operar, ya funcionan en Orihuela Costa... cinco meses después. Pero si la licitación fue conflictiva, su despliegue no lo está siendo menos.

Varias empresas del sector critican que la adjudicación, que pretendía poner orden en este servicio para que un solo operador gestione toda la oferta, tiene muchas sombras y sigue teniendo lagunas en su puesta en marcha. Tanto que de seguir así cada vez son más lo que no descartan que se resuelva el contrato y la Costa se quede sin patinetes eléctricos.

El contrato para la explotación del servicio de alquiler de este tipo de vehículos, muy demandados en el litoral por la dispersión de urbanizaciones y la falta de transporte, está generando una creciente controversia por posibles incumplimientos por parte de la adjudicataria, MGC Clean Energy, que opera bajo el nombre comercial Vamoz, que es el que aparece en los vehículos que acaban de distribuirse en diferentes puntos, pese a que, según los propios pliegos de condiciones que rigen el contrato, el servicio debía comenzar el pasado mes de diciembre, mientras que la flota completa debía estar desplegada antes del 10 de enero. De cara a la temporada alta, según el contrato, deberían estar en la calle 750 patinetes -un número ampliable hasta 1.200-.

Patinetes Vamoz con el escudo del Ayuntamiento aparcados en uno de los puntos habilitados / Información

No iniciar el servicio dentro del plazo requerido es un incumplimiento muy grave que da lugar a la rescisión o a la multa máxima, según el propio pliego. Si no estaban los patinetes, tampoco la aplicación móvil comprometida por la empresa con formulario de número de identificación del cliente, captura de la foto del DNI, control de datos y comunicación periódica con las autoridades de seguridad, algo por lo que la concesionaria obtuvo la máxima puntuación técnica del concurso.

Fuentes municipales achacan el retraso a causas ajenas a la empresa, por lo que no es motivo de rescisión del contrato, en referencia a la reciente normativa de la DGT sobre responsabilidad civil y seguro en este tipo de vehículos, lo que ha demorado el proceso hasta que la adjudicataria ha suscrito una póliza de 600.000 euros adaptada a las nuevas exigencias regulatorias. Con todo, el sector reclama al Consistorio que dé a conocer qué controles se han realizado para verificar esta cobertura.

Placas identificativas

Otra presunta irregularidad se centra en que Vamoz acaba de desplegar la flota con el certificado de otra compañía, cuyo nombre aparece incluso en las placas identificativas de los vehículos que ya se están dejando ver en la Costa. Los patinetes operados por la concesionaria -y que cuentan con el escudo del Ayuntamiento- están "matriculados" con un código de certificación de la DGT que corresponde a un modelo homologado para el operador internacional Bolt, que también se presentó al concurso quedando por detrás de la adjudicataria, y no para Vamoz. De hecho, Bolt plantea por ello acciones legales ante los tribunales.

Además, esto podría acarrear que la aseguradora podría negarse a atender siniestros si no son comunicados por Bolt.

Placa de un patinete de la concesionaria con el nombre de otro operador (abajo a la izquierda) / Información

Hasta ahora bastaba con que el modelo estuviera homologado y cumpliera los requisitos técnicos, pero desde este año la normativa exige que cada unidad se inscriba en el Registro de Vehículos Personales Ligeros de la DGT, de forma que queda constancia de quién es su titular, el modelo y si tiene en vigor el seguro obligatorio. En otras palabras, funciona como una pequeña matrícula que hace que el vehículo deje de ser anónimo.

La flota

Además, también existen dudas sobre el cumplimiento de otro de los criterios clave de la licitación: la antigüedad de la flota. Los pliegos exigían un 80 % de vehículos nuevos y el 20 % restante con una antigüedad inferior a dos años, criterio por el que Vamoz obtuvo la máxima puntuación. Sin embargo, documentación aportada por la propia mercantil haría referencia a vehículos de segunda mano sometidos ya a revisiones técnicas anuales, lo que podría cuestionar la veracidad de la información presentada durante el proceso de adjudicación.

A ello se suma el modelo concreto de vehículos desplegados, ya que la oferta técnica presentada al Ayuntamiento hacía referencia a determinados modelos específicos de patinetes, mientras que sobre el terreno habría modelos distintos a los ofertados en el concurso.

Infraestructura

Otro de los compromisos adquiridos por la empresa era el de disponer de una infraestructura con dos furgonetas equipadas, una base local de aproximadamente 100 metros cuadrados en la Costa, hasta siete operadores a tiempo completo en temporada alta cubriendo las 24 horas del día, un mecánico cualificado, rotación de baterías con una de repuesto por cada dos patinetes e e informes semanales del supervisor presentados al Ayuntamiento que abarcaran los cambios de batería, los incidentes y las actualizaciones del plan de mantenimiento. No en vano, los pliegos obligan a que la adjudicataria se ocupe de que en cada jornada los patinetes después de su uso estén en los aparcamientos habilitados, casi 200, para evitar que queden abandonados en aceras y otros lugares que obstaculizan y generan quejas vecinales.

También debe, por contrato, abonar la mitad del canon antes del 1 de julio.

Licitación

El contrato salió a licitación en diciembre de 2024, aunque no se resolvió hasta casi un año más tarde. Además de MGC Clean Energy y Bolt, se presentaron al concurso Ride Dott, Go2 Place, Hoppylectrico y esta última también como UTE con Superpedestrian, por lo que ambas fueron excluidas del proceso al incumplir la cláusula del pliego que establece que cada concursante no podrá presentar más de una proposición, quedando cuatro de las seis iniciales.

Go2 Place fue la mejor valorada, ofreciendo un canon -lo que debe abonar al Consistorio por el uso del dominio público municipal- de 74.000 euros al año, pero quedó excluida por un defecto en la presentación formal tras depositar la fianza. Así, la adjudicación recayó en la segunda -con una oferta de casi la mitad (41.200)-, aunque todo ello motivó que la que quedó en primera posición presentara un recurso ante el tribunal contractual que finalmente falló en febrero no admitirlo.

Fuentes del sector insisten en los poderes públicos deben aplicar la igualdad de trato. Dicho de otro modo: "El Ayuntamiento no puede exigir un estricto cumplimiento formal en la fase de licitación y al mismo tiempo tolerar un incumplimiento contractual sustancial en la fase de ejecución", recalcan.

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Ante la acumulación de posibles incumplimientos contractuales, varias empresas están exigiendo una revisión urgente del expediente y de la ejecución del contrato por parte del Ayuntamiento, así como una investigación completa que determine si se han vulnerado las condiciones esenciales del concurso público.