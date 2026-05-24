La Generalitat refuerza la línea de bus interurbano entre La Mata y el hospital de Torrevieja

La Generalitat ha reforzado, por fin, el servicio de línea interurbana que conecta La Mata, al norte del término de Torrevieja , con el Hospital Universitario. Un trayecto que con la anterior línea urbana, a la espera de que se despliegue el nuevo servicio de Avanza a mediados del mes de junio, necesitaba casi dos horas por la falta de frecuencias y la necesidad de hacer transbordo en el centro de Torrevieja. Ahora se ha reducido a algo más de 20 minutos.

Aprovechar el nuevo servicio

El concejal de Transportes, Antonio Vidal (PP) y vecino de La Mata, confirmó que es un refuerzo del Consell que ha estado planteando el Ayuntamiento de Torrevieja a la administración autonómica desde hace tiempo y que se ha podido incluir aprovechando la puesta en marcha de la nueva línea reclamada por el Ayuntamiento de Guardamar con el mismo objetivo de conectar directamente con el hospital. Guardamar tuvo que renunciar al servicio municipal que prestaba por solaparse con competencias de la Generalitat.

El concejal Vidal añadió que el despliegue del nuevo servicio de transporte urbano municipal de Avanza que se inicia en verano -el edil aludió a mediados de junio- dispondrá de lanzaderas al hospital además de intensificar notablemente las frecuencias de las líneas de Torrevieja con la mata. El nuevo servicio de Avanza incluye la apertura de una sede de atención al usuario del transporte urbano en La Mata.

horarios y frecuencias del bus interurbano de La Mata al Hospìtal / INFORMACIÓN

Asociación de Vecinos

En este sentido la Asociación de Vecinos de La Mata, que no se había pronunciado sobre las carencias anteriores en la prestación, valora «muy positivamente» el nuevo servicio, reduciendo «considerablemente» los tiempos de desplazamiento y evita a numerosos vecinos la necesidad de realizar el recorrido tradicional con transbordo en el centro de Torrevieja.

La línea cuenta con ocho servicios diarios de lunes a viernes y cuatro durante fines de semana y festivos. La parada se encuentra junto al acceso del viaducto que permite atravesar la N-332. Hasta ahora, muchos usuarios debían desplazarse desde La Mata hasta el centro urbano y posteriormente realizar un segundo trayecto hasta el Hospital, lo que suponía mayores tiempos de espera y desplazamientos más largos. Tal y como denunció públicamente la oposición del PSOE a principios del actual mandato municipal.

horario de fines de semana La Mata Hospital / INFORMACIÓN

Ventaja añadida

Desde la Asociación se considera además que esta nueva conexión presenta una ventaja añadida, ya que el recorrido previsto permitiría evitar parte de las retenciones habituales que se producen en la N-332 a su paso por Torrevieja. Según el itinerario trasladado, el servicio accede a la ciudad a través de la avenida Cortes Valencianas y continuaría su recorrido hasta salir por la zona de la rotonda de La Veleta.

La Generalitat está llevando a cabo mejoras en buena parte de las líneas interurbanas de la Vega Baja con contratos de emergencia de lo que debería ser su plan de transporte público comarcal.