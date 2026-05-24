Segurlab, 25 años como aliado de las empresas en prevención y salud laboral

Durante 25 años, muchas empresas de la Vega Baja y de otros puntos de la provincia han convivido con un concepto que ha ido cambiando con el tiempo: la prevención de riesgos laborales. Lo que hace dos décadas todavía se veía en numerosos casos como una obligación administrativa o un simple trámite documental, hoy se ha convertido en un elemento estratégico dentro de cualquier organización. Y en esa transformación hay firmas que han acompañado desde el principio a cientos de compañías. Una de ellas es Segurlab.

La empresa, especializada en prevención de riesgos laborales, seguridad en el trabajo y vigilancia de la salud, celebra este 2026 su 25 aniversario consolidada como uno de los servicios de prevención de referencia en la Comunidad Valenciana. Un recorrido construido desde la cercanía, la adaptación constante y una filosofía clara: entender que cada empresa tiene necesidades distintas y que la prevención no puede abordarse de forma genérica.

Lucio Navarro y Samuel Vázquez, socios de Segurlab, junto a Diego Urbán Ibarra, jefe del departamento de Vigilancia de la Salud, y Noelia Bolaño Belda, jefa del departamento de Administración. Forman parte de la compañía desde sus inicios, en 2001. / INFORMACIÓN

La celebración de este aniversario tuvo también un componente interno y humano. Segurlab reunió a trabajadores y equipo en un encuentro conmemorativo en el que la compañía quiso compartir este hito con quienes han formado parte de su crecimiento y de su día a día. Un aniversario que no solo mira a la trayectoria recorrida, sino también al papel de las personas que han hecho posible consolidar el proyecto durante estos 25 años.

Con sede en Almoradí y acreditación oficial desde 2001, Segurlab ha desarrollado durante este cuarto de siglo una cobertura integral que abarca desde la evaluación de riesgos hasta la formación especializada y la vigilancia de la salud. Todo ello con una estructura propia que le permite ofrecer un servicio cercano y adaptado a sectores muy diferentes.

La evolución del tejido empresarial también ha cambiado la forma de entender la seguridad laboral. Las empresas actuales son más conscientes de la importancia de proteger la salud de los trabajadores, pero también son más complejas. Nuevos modelos organizativos, digitalización, teletrabajo, riesgos psicosociales o problemas relacionados con la salud mental forman ya parte del escenario habitual.

La empresa mantiene una apuesta constante por la especialización técnica y sanitaria, con un servicio para anticipar riesgos. / INFORMACIÓN

En ese contexto, Segurlab ha ido ampliando su capacidad técnica y sanitaria para responder a las nuevas necesidades. Uno de los pilares de la compañía es precisamente la vigilancia de la salud, para la que cuenta con cinco equipos de unidades médicas propias capaces de realizar reconocimientos específicos adaptados a cada puesto de trabajo.

Segurlab reunió al equipo en un encuentro conmemorativo. / INFORMACIÓN

Especialización técnica y sanitaria

La diferencia entre una oficina, una empresa agrícola, una industria o una compañía logística obliga a personalizar los protocolos médicos y preventivos. Esa capacidad de adaptación es una de las señas de identidad que la firma ha reforzado durante estos años.

Pero la labor de Segurlab va mucho más allá del cumplimiento técnico. La empresa trabaja junto a las organizaciones en la definición e implantación de políticas de seguridad y salud laboral integradas dentro de la actividad diaria. La prevención deja así de ser un documento archivado para convertirse en una cultura interna que afecta al funcionamiento global de la empresa.

La experiencia de Segurlab le ha permitido trabajar con empresas de perfiles muy diferentes, desde pequeños negocios familiares hasta organizaciones de mayor dimensión. / INFORMACIÓN

Esa transformación también se refleja en la formación. La compañía ha desarrollado una amplia oferta formativa especializada en prevención de riesgos laborales, seguridad vial laboral, estrés térmico, acoso laboral o formación específica para sectores como construcción, metal o madera.

La formación continua se ha convertido en uno de los grandes retos de las empresas actuales. La actualización normativa constante y la aparición de nuevos riesgosobligan a mantener una preparación permanente de trabajadores y responsables. En muchos casos, además, la prevención ya no se limita únicamente a evitar accidentes físicos, sino también a proteger el bienestar emocional y psicológico de las plantillas.

Nueva etapa

Precisamente, uno de los grandes cambios que ha vivido el sector durante estos 25 años ha sido el creciente protagonismo de los riesgos psicosociales. Estrés laboral, fatiga mental, desconexión digital o situaciones de acoso forman parte hoy de las preocupaciones habituales dentro de la salud laboral. La experiencia acumulada por Segurlab durante este tiempo le ha permitido trabajar con empresas de perfiles muy diferentes, desde pequeños negocios familiares hasta organizaciones de mayor dimensión. Esa diversidad ha sido clave para desarrollar soluciones ajustadas a realidades muy distintas.

La compañía quiso compartir este hito con quienes han formado parte de su crecimiento y de su día a día. / INFORMACIÓN

La empresa mantiene además una apuesta constante por la especialización técnica y sanitaria. Su acreditación incluye disciplinas como Seguridad en el Trabajo, Ergonomía y Psicosociología Aplicada, Higiene Industrial y Vigilancia de la Salud. Después de 25 años de trayectoria, Segurlab afronta una nueva etapa marcada por la evolución del mercado laboral y los nuevos desafíos empresariales. La prevención laboral seguirá transformándose al ritmo de los cambios tecnológicos, sociales y organizativos, pero hay elementos que continúan siendo esenciales: la cercanía, la confianza y la capacidad de adaptación.

Mapa de ubicación de Segurlab.

En un entorno empresarial cada vez más exigente, Segurlab ha construido una trayectoria basada precisamente en eso: convertir la prevención y la salud laboral en una herramienta útil, práctica y conectada con la realidad diaria de las empresas.