Un error de tramitación municipal deja a 22 colegios e institutos de Torrevieja sin programa de prevención de drogodependencias

El equipo de gobierno del PP ha desistido de adjudicar un contrato para la implantación de programas de prevención universal de drogodependencias y otras adicciones en colegios e institutos de Torrevieja. El acuerdo deja sin efecto el proceso antes de la adjudicación del contrato con las ofertas ya presentadas. Es la conclusión de un trabajo administrativo que se abrió hace más de un año, en marzo de 2025 y que intentaba seguir las directrices del Plan Municipal sobre Drogodependencias y otras adicciones aprobado en 2022.

La prestación, la primera de sus características por amplitud y presupuesto que se llevaba a cabo en Torrevieja, estaba valorada en 133.394 euros para cuatro años y prevista para desplegarse en 22 centros educativos de Torrevieja -17 de Infantil y Primaria y 7 de Secundaria y Bachillerato incluido el único centro concertado que funciona en Torrevieja-. Se centraba en los 148 grupos de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO, con una población diana de adolescentes de 12 a 14 años. En total más de 2.000 alumnos.

Discrepancias

El motivo del desistimiento radica, según los técnicos, "en la detección de discrepancias" en el pliego de cláusulas administrativas -concretamente en los apartados relativos al valor estimado, presupuesto base de licitación y precio del contrato- con una divergencia entre la cantidad expresada en letra y en número -dentro del apartado económico del pliego- y una "posible ambigüedad" en el modelo de oferta económica -respecto al carácter anual de la cantidad ofertada-. La administración considera que estas "inconsistencias" podían afectar a la correcta formulación de las propuestas económicas por parte de las empresas licitadoras.

La resolución se fundamenta en la ley de Contratos de Sector Público que habilita el desistimiento cuando concurre "una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o del procedimiento de adjudicación", según figura en la resolución pública del contrato. El acuerdo matiza que la medida "no responde a una renuncia a la prestación del servicio, sino a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica del proceso y evitar que los errores documentales contaminen la licitación.

Error menor, pero desistimiento

Un informe técnico de la psicóloga municipal matiza la gravedad de las incorrecciones. El documento señala que el importe correcto figuraba reiterado en varios anexos y que la discordancia en la escritura literal de la cantidad respondía a un "error humano". Pese a esta valoración -la mesa de contratación de los funcionarios y la junta de Gobierno mantuvieron la propuesta de desistimiento como medida preventiva-. Además -se propone iniciar de forma inmediata un nuevo procedimiento de licitación subsanando las deficiencias detectadas-.

Habían presentado oferta Filias Innovación Social SL, Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante de la Comunidad Valenciana, Imagina Esencia Cooperativa Valenciana y Sararte SL.

Sesiones

En esencia el servicio consiste en el trabajo de un profesional especializado del grupo A1 -psicólogo, educador social o trabajador social- quien asumirá tanto la impartición de las sesiones como la coordinación técnica con la Unidad de Conductas Adictivas municipal. El servicio consiste en sesiones de una hora en horario lectivo donde se trabajan habilidades prácticas, según describe textualmente el pliego: aprender a decir "no" ante la presión de grupo, identificar y gestionar emociones, evaluar consecuencias antes de actuar, resolver conflictos cotidianos, desarrollar pensamiento crítico frente a mensajes sobre consumo y fortalecer la autoestima y la asertividad.

Profesorado

Se complementa con dos sesiones formativas por centro dirigidas al profesorado para que puedan dar continuidad a los contenidos en el aula. Los programas deben contar con evidencia científica o estar avalados por la Dirección General de Salud Mental y Adicciones de la Generalitat, y todos los materiales didácticos están incluidos en el precio por sesión.