La Cámara de Orihuela advierte de que la Zona de Bajas Emisiones agravaría el declive del comercio local

El Ayuntamiento de Orihuela acaba de cerrar el proceso de consulta pública, un trámite que ha permitido a ciudadanos, asociaciones y colectivos presentar aportaciones, antes del proyecto definitivo para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

En este contexto, la Cámara de Comercio oriolana ha realizado sugerencias al documento previo a la redacción, advirtiendo de que las restricciones excesivas o no justificadas agravarían el declive del comercio local. El presidente de la institución, Mario Martínez, ha incidido en que el proyecto que se redacte desde el Consistorio debe incluir, entre otras cosas, un análisis económico riguroso que muestre la situación actual de los sectores económicos afectados, una exigencia que, por otro lado, es obligatoria por la Ley de Garantía de la Unidad del Mercado.

Así, el documento del órgano cameral hace hincapié en estudiar el impacto que puede tener la determinación del perímetro de la ZBE en el casco histórico, un espacio que se apunta como el área principal en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). "La instalación de restricciones puede agravar la pérdida de actividad económica, dificultar el acceso de clientes y proveedores y afectar de forma negativa a la competitividad del centro urbano si no es dotado convenientemente con infraestructuras y medidas regulatorias", ha añadido Martínez.

Por ello, ha insistido, "es imprescindible" tener en cuenta cómo afecta el establecimiento de la ZBE a la actividad logística y de reparto, "esencial para el comercio local".

Medidas

Dentro de la labor de representación del empresariado y la defensa de los intereses del comercio oriolano, la Cámara considera necesario que el proyecto incluya periodos transitorios y regímenes de excepción para sectores que dependen del uso de vehículos a motor, como reparto de mercancías, comercio minorista, actividades asistenciales o la utilización vehículos de mantenimiento.

Además, plantea alternativas de mejora en el ámbito de la conexión del casco urbano, las pedanías y la costa mediante transporte público, la construcción de aparcamientos disuasorios, un aumento en las infraestructuras de recarga eléctrica e incentivos para la renovación de flotas.

No en vano, tras las aportaciones recabadas por la institución cameral entre empresas, comercios, personas autónomas y sectores afectados, Martínez ha destacado que es necesario tener en cuenta las singularidades del municipio, puesto que "tenemos un casco histórico con un comercio tradicional que requiere de medidas urgentes para frenar su declive, a lo que une el hecho de que nuestro territorio es disperso, las distancias son grandes entre el casco urbano, las pedanías y la costa, y tampoco contamos con un transporte público suficiente, lo que provoca una gran dependencia del vehículo privado".

Por ello, ha solicitado que las normas que regulen esta ZBE estén armonizadas desde un principio con la normativa estatal y autonómica, evitando restricciones excesivas o no justificadas. En este sentido, ha recordado que desde la Cámara de Comercio de España ya se ha expresado en diferentes ocasiones la importancia de evitar criterios regulatorios dispares entre municipios, ya que pueden generar inseguridad jurídica y costes adicionales para empresas y ciudadanía.

Implantación

La puesta en marcha de esta iniciativa responde a la obligación legal recogida en la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, que establece que los municipios de más de 50.000 habitantes deben implantar -antes del 1 de enero de 2025- medidas de movilidad sostenible, entre ellas las ZBE, como herramienta para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire.

El bipartito de PP y Vox licitó en diciembre por 18.142 euros la redacción del proyecto de ZBE "dada la urgencia", con un plazo de tres meses. El documento que se ha sometido ahora a participación ciudadana es un avance técnico elaborado por la adjudicataria. De momento, un texto muy inicial dentro de un proceso más amplio que culminará con la definición concreta de la ZBE, su delimitación y las medidas que se aplicarán en el casco urbano.

Problemas detectados

Se trata, por tanto, de dar respuesta a los problemas que se han identificado en el diagnóstico previo de la movilidad y del medio ambiente urbano, como los impactos negativos del tráfico rodado sobre la calidad del aire. El análisis del Ayuntamiento pone de manifiesto que el tráfico motorizado constituye una de las principales fuentes de emisiones contaminantes en el entorno urbano, especialmente de óxidos de nitrógeno y partículas en suspensión. En este sentido, el documento incide en que, aunque no se registran superaciones sistemáticas de los valores límite, "existe un margen de mejora significativo para reducir la exposición de la población a contaminantes atmosféricos y avanzar hacia escenarios más saludables".

El 45% de los desplazamientos en Orihuela se realiza en vehículo privado / Tony Sevilla

El tráfico rodado es también una de las principales fuentes de ruido urbano, generando afecciones sobre el confort acústico y el bienestar de la población. El estudio identifica la movilidad como un factor clave en la generación de niveles sonoros elevados, especialmente en los ejes con mayor intensidad de tráfico, lo que justifica la necesidad de actuar.

Igualmente, la ciudad presenta una elevada dependencia del vehículo privado, tanto en los desplazamientos internos como en los accesos al núcleo urbano, lo que incrementa las emisiones, el ruido, la congestión y la presión sobre el espacio público, y dificulta el desarrollo de alternativas de movilidad más sostenibles.

El diagnóstico identifica, además, problemas relacionados con la distribución del tráfico, la concentración de flujos en determinados ejes y la falta de optimización del sistema viario, lo que genera episodios de congestión, incrementa los tiempos de viaje y agrava los impactos ambientales.

Así, la elevada presencia de tráfico y estacionamiento de vehículos reduce el espacio disponible para otros usos urbanos, limitando la calidad del espacio público, la movilidad peatonal y ciclista y la funcionalidad urbana. Esta situación condiciona la habitabilidad de los espacios centrales y dificulta la recuperación del espacio público para usos más sociales y sostenibles.

El estudio refleja que las condiciones actuales del viario y del sistema de movilidad no favorecen suficientemente el uso del transporte público, los desplazamientos a pie ni la movilidad ciclista, ya sea por cuestiones de conectividad, seguridad, continuidad o confort. Esto limita el cambio de modelo y refuerza la dependencia del vehículo privado.

Asimismo, señala carencias en materia de accesibilidad universal y seguridad vial, especialmente para peatones y colectivos vulnerables. Estas deficiencias están relacionadas, en parte, con el diseño del espacio viario y con la intensidad del tráfico motorizado.